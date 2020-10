Ďalšie problémy! Čiernu stavbu Kralevich majú rozobrať: Starosta prehovoril o drzosti missky

Bratislavský Ružinov nariadil odstránenie nelegálnej stavby Crystal Garden na Zlatých pieskoch.

Stavba, ktorá koncom minulého roka vyrástla na pozemku módnej návrhárky a bývalej miss Daniely Kralevich, je podľa starostu Ružinova Martina Chrena nebezpečná pre ľudí a životné prostredie. "Táto čierna stavba súkromnej pláže so zázemím vyvolala veľký rozruch aj hnev verejnosti, bráni voľnému priechodu po brehoch jazera, nemá ani jedno povolenie, nespĺňa základné hygienické ani bezpečnostné požiadavky," uviedol Chren na sociálnej sieti a dodal, že konanie o nelegálnej stavbe vedie stavebný úrad v Ružinove už od novembra minulého roka, rozhodnutie však oddialili procesné lehoty a námietky.

Podľa Martina Chrena Ružinov nikdy nevydal povolenie na predmetnú stavbu, majiteľka však tvrdí opak. "Stavebníčka médiám tvrdila, že splnila všetky povinnosti a má potvrdenie z nášho úradu o povolení. Jediné, čo urobila, bolo, že podala ohlášku a jediné potvrdenie, ktoré mala, bolo potvrdenie z podateľne o doručení žiadosti," vysvetlil Chren a dodal, že stavebný úrad v Ružinove ohlásenie odmietol, keďže takúto stavbu nie je možné povoliť ohlásením. Stavebníčka tvrdí, že stavba, v ktorej ponúka občerstvenie a služby pre matky s deťmi, nie je stavbou. "Opiera sa o tvrdenie, že nejde o stavbu, lebo nie je pevne spojená so zemou (má ísť o mobilný bioprojekt). Stavebný zákon však jednoznačne definuje, čo je to stavba a Crystal Garden je preukázateľne stavbou," dodáva Chren.

Stavba je podľa starostu Ružinova nielen čierna, ale aj nebezpečná pre ľudí a pre životné prostredie. "Nemá žiadne revízie elektrických rozvodov, terasa nemá zábradlie, stavebný úrad nedostal žiadnu projektovú dokumentáciu, stavba nemá projekt požiarnej ochrany, pri kontrole na stavbe nebol žiaden hasiaci prístroj hoci je z dreva, nemá pitnú vodu, nemá riešený odvod odpadových vôd," vymenoval Chren a dodal, že stavebníčka si kúpila pozemok na pláži a postavila si na ňom čiernu stavbu. "Keď sa na to prišlo, aspoň naoko podala neplatnú ohlášku a tam sa to skončilo," podotkol starosta. Stavebníčka je povinná odstrániť stavbu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. "Predpokladám, že čas sa ešte natiahne z dôvodu odvolaní, stavebný úrad Ružinov je však pevne presvedčený o nelegálnosti tejto stavby," uzavrel.

Misska Kralevich bola v septembri účastníčkou nehody v Bratislave. Pod kolesami jej luxusného auta vyhasol život školáčky Linh († 18). Dievča prechádzalo po priechode.