Vytočený Marek Hamšík po prehre s Izraelom: Strašné! To sa nesmie stávať

Slovensko je naďalej s jedným bodom na dne 2. skupiny B-divízie futbalovej Ligy národov a výkonom proti Izraelu (2:3) si vypýtalo miestenku o divíziu nižšie.

Improvizovaná zostava bez opôr Juraja Kucku či Milana Škriniara, chýbajúci tréner Pavel Hapal, žiadni diváci na trnavských tribúnach, ale aj tak mal byť výsledok iný. Najmä keď po bezkrvnom výkone v Škótsku (prehra 0:1) Slováci sľubovali nápravu.

Po sympatickom nadýchnutí v prvom polčase a dvoch góloch v podaní Mareka Hamšíka a Róberta Maka prišlo po hodine v Trnave nepochopiteľné zlyhanie v defenzíve. Viacerí respondenti pozápasových rozhovorov to nazvali - kolapsom. Tri góly Erana Zahaviho v rozpätí 22 minút boli vyústením matného výkonu obrancov, nakopených chýb aj nedostatočnej aktivity smerom dopredu. Pritom v úvode druhého polčasu ponúkli Izraelčania Slovákom dostatok priestoru na možno rozhodujúci tretí gól. Ten však neprišiel, a tak začal udierať súper.

"Musíme byť lepšie pripravení, ak chceme zvládnuť takéto zápasy až do konca. Je to aj o fyzickej výdrži a vytrvalosti, nielen o technike a hráčskych kvalitách. Máme dobré fázy zápasu, ale to nestačí. Bol tam výborný vstup do druhého polčasu, keď sme súpera mohli zložiť kvalitnými kontrami, ale nestalo sa. Zápas mal aj pozitíva z našej strany, ale hrať dobre 60 - 65 minút je málo," podotkol zastupujúci hlavný tréner Oto Brunegraf pre RTVS.

Skúsený obranca Peter Pekarík pochválil Izrael za skvelý kombinačný futbal, ale zároveň kritizoval zlyhanie mužstva za stavu 2:0. "V prestávke sme si vraveli, že musíme hrať, ako keby bolo 0:0 a pridať tretí gól. Mohlo byť po zápase. Zrazu sme dali súperovi príliš veľa priestoru na kombináciu, pokazili sme každú druhú - tretiu prihrávku. Súper na tejto úrovni to potrestá," skonštatoval obranca Herthy Berlín.

Azda najväčšie sklamanie prežíval najlepší Slovák na ihrisku Štadióna Antona Malatinského, resp. City Areny. Marek Hamšík v 16. min skvele zahraným priamym kopom prekvapil brankára Izraela Ofira Marciana a ľavačkou otvoril skóre zápasu. Kapitán Hamšík bol takmer pri každej nebezpečnej akcii domácich a krátko pred rozhodujúcim úderom súpera vykúzlil skvelú prihrávku na Lukáša Haraslína, ktorý strelil gól. Škoda len, že z centimetrového ofsajdu.

"Strašné! To si nesmieme dovoliť. Ak to nejde technicky, musíme do toho vložiť viac 'fyzickosti' aj srdiečka... Nechali nám strašne veľa priestoru prvých 20 minút druhého polčasu, mohli sme streliť tretí gól. Ale potom prišiel prvý gól Izraela a ten ako keby nás zlomil, trpká prehra. Na takej úrovni, to sa nesmie stávať," rekapituloval Hamšík do kamier RTVS.

Futbalista čínskeho Ta-lien Pro bol vo všetkých troch zápasoch októbrového asociačného termínu najlepší hráč Slovenska, ale ostatní spoluhráči sa k nemu pridávali len sporadicky. Slovenskí futbalisti ani raz nepodali kontinuálne dobrý výkon. Najprv chýbalo viac kumštu smerom dopredu a potom zasa pevná obrana. Slováci síce zdolali Írov v semifinále baráže o postup na ME 2021, ale len vďaka rozstrelu zo značky pokutových kopov. O necelý mesiac v Belfaste na Hapalových zverencov čakajú v priamom súboji o ME Severní Íri a dovtedy sa musí stať veľa vecí, aby Slováci dôstojne zabojovali o kontinentálny reprezentačný vrchol.

"Som smutný. Nepodarilo sa nám odlepiť z posledného miesta v tabuľke našej skupiny, ale teraz treba na to rýchlo zabudnúť. Musíme sa skoncentrovať, lebo v novembri nás čakajú ďalšie tri zápasy a hneď ten prvý v Severnom Írsku o postup na ME. Dovtedy treba najmä hrávať v kluboch, neochorieť a prísť zdravý na reprezentačný zraz," dodal Hamšík.

Tabuľka:

1. Škótsko 4 3 1 0 5:2 10

2. Česko 4 2 0 2 6:5 6

3. Izrael 4 1 2 1 6:6 5

4. SLOVENSKO 4 0 1 3 4:8 1

Zostávajúci program SR v Lige národov:

15. novembra: SR - Škótsko (15.00, Trnava)

18. novembra: ČR - SR (20.45, Praha)