Matovič ohlásil alarmujúce číslo: Máme takmer 2000 nakazených!

Premiér Igor Matovič oznámil, že za stredu pribudlo 1929 nakazených ľudí pri 12 502 testoch.

Informoval o tom na Facebooku. Ide podľa neho o nárast 63% voči minulému týždňu. Vo vývoji sme o 14 dní za Českom, kde je situácia mimoriadne dramatická. Predseda vlády opäť vyzval k zodpovednosti a odsúdil tých, čo zľahčujú vážnosť pandémie.

,,Verím, že vy ste iní a záleží vám na živote a zdraví kohokoľvek cudzieho viac ako na vašom dočasne obmedzenom práve ísť si sadnúť do baru, reštaurácie či ľudskom práve ísť si zacvičiť do fitka. Verte, že nikto zo Sme rodina, Za ľudí či z OĽANO sa neteší z obmedzovania akýchkoľvek služieb či radostí nášho života. Rovnako ako vy aj my túžime sa čím skôr z toho dostať," odkázal.

