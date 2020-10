V Portugalsku sa zvýšil počet nakazených: Vyhlásili stav núdze

Portugalsko vyhlásilo v stredu pre narastajúci počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu stav núdze, ktorý nadobúda účinnosť vo štvrtok a potrvá 15 dní. Po zasadnutí tamojšej vlády to oznámil premiér António Costa, informovala agentúra DPA.

Núdzový stav vláde umožňuje obmedziť pohyb ľudí, ako aj verejný život. Stretnutia vo verejných priestranstvách sú tak od štvrtka limitované na najviac päť ľudí; na súkromných oslavách je povolených maximálne 50 osôb. Ľudia musia navyše nosiť rúška všade okrem svojich domovov a tí, čo chodia do práce a do školy, musia povinne používať aplikáciu na monitorovanie kontaktov s názvom "Stay Away".

Uvedené opatrenia musí ešte schváliť portugalský parlament. Situácia je "vážna", varoval predseda vlády. V stredu sa počet nových prípadov nákazy zvýšil o 2072, čo bol najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Počet pacientov v nemocniciach za mesiac vzrástol z 300 na takmer 1000. V krajine už koronavírusu podľahlo 2117 osôb a viac ako 91.000 sa ním nakazilo. Najviac zasiahnutými oblasťami sú severná časť krajiny a okolie hlavného mesta Lisabon.