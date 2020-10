Zo šatne Slovenska sa ozýva veľké sklamanie: Marek Hamšík hovorí o odovzdaní srdca

Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v stredajšom zápase 4. kola Ligy národov 2020/2021 v Trnave s Izraelom 2:3. Vďaka presným zásahom Mareka Hamšíka a Róberta Maka viedla už dvojgólovým rozdielom, po zmene strán zariadil obrat hostí autor hetriku Eran Zahavi.

Sklamaním nešetrili slovenskí reprezentanti ani asistent trénera.Marek Hamšík, kapitán SR:Nemôžeme si dovoliť takýto obrat v takomto dôležitom zápase. Keď to nejde technicky, mali sme do toho vložiť viac srdca. Toto sa nemôže stať. Zle sme riešili brejky na začiatku druhého polčasu, tam sme mali dať tretí gól.Martin Valjent, obranca SR: "Myslím si, že sme v druhom polčase opustili štýl z prvého polčasu. Chýbala nám ofenzívna snaha a viac sme sa sústredili na bránenie. To súperovi zjavne vyhovovalo, dostali sa do zápasu gólom zo štandardky a za 20 minút otočili.Neustále v ofenzíve rotovali, my sme nedokázali kvalitne pokrývať priestory ako v prvom polčase, ale to vychádzalo z toho, že sme opustili štýl z prvého polčasu."Peter Pekarík, obranca SR: "Videli sme, že Izrael je veľmi silný na lopte a v kombinácii. V polčase sme si hovorili, že budeme hrať ako za stavu 0:0 a pokúsime sa pridať tretí gól, ale nestalo sa.Oto Brunegraf, asistent hlavného trénera SR:Nie je to iba o technike, ale aj o fzyičke, vytrvalosti. Mali sme dobré fázy zápasu, v úvode druhého polčasu sme mohli zložiť súpera kontrami, ale po prvom inkasovanom góle nám začal zápas unikať pomedzi prsty. Tento zápas však ukázal aj pozitíva, žiaľ nie celých 90 minút, ale iba nejakých 65 a to je málo."