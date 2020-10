Hanebný druhý polčas v Trnave! Slováci šokujúcim spôsobom podľahli Izraelu

Slovensko si ani v reparáte neporadilo s Izraelom. Po prvom zápase (1:1) prišla v domácej odvete tvrdá facka.

Vďaka presným zásahom Mareka Hamšíka a Róberta Maka viedla už dvojgólovým rozdielom, po zmene strán zariadil obrat hostí autor hetriku Eran Zahavi. Slováci zostali s jedným bodom na poslednom 4. mieste tabuľky 2. skupiny B-divízie, na Izrael majú štvorbodové manko., jeho kompetencie prevzal asistent Oto Brunegraf. V októbrovom asociačnom termíne odohrali Slováci tri zápasy. Minulý štvrtok postúpili cez Írsko do finále baráže EURO 2020 (0:0, 4:2 v rozstrele z 11 m) a v nedeľu prehrali v rámci Ligy národov v Škótsku 0:1.vo finále baráže EURO 2020, 15. novembra o 15.00 h sa opäť v Trnave predstavia v Lige národov proti Škótsku. Účinkovanie v tejto súťaži uzavrú 18. novembra o 20.45 h v Prahe proti Česku.4. kolo Ligy národov 2020/2021B-divízia, 2. skupinaTrnavaSLOVENSKO - Izrael 2:3 (2:0)17. Hamšík, 38. Mak - 68., 76. a 89. Zahavi. ŽK: Duda - Dgani.Hernández - Naranjo, Sobrino (všetci Šp.), bez divákov.Greif - Pekarík, Vavro, Valjent, Mazáň - Hrošovský, Hamšík - Rusnák, Duda (71. Greguš) , Mak (56. Haraslín) - Boženík (71. Šafranko)Marciano - Dasa, Yeini (46. Arad), Dgani (90.+3 Nachmias), Tibi, Golasa - Natcho (58. Lavi), Solomon, Kandil (69. Weissman) - Zahavi, DabburV 6. minúte hralo so Slovákmi šťastie, keď po delovke Solomona zazvonila za Greifom pravá žrď. Izraelčania boli v úvode živší a v útoku po rýchlych kombináciách aj nebezpeční. Domáci kontrovali pokusom Boženíka, ktorý po prihrávke od Dudu strelou z hranice šestnástky natiahol Marciana. O niekoľko okamihov neskôr predviedol svoju fenomenálnu kopaciu techniku Hamšík., ktorý si nepokryl priestor pri ľavej žrdi - 1:0. Hosťami inkasovaný gól neotriasol a pokračovali v aktívnej hre. V 25. minúte sa cez Mazáňa dostal Dasa, ale Greif pohotovo zasiahol. V 36. minúte domáci obrancovia dopriali Dabburovi veľa priestoru pred šestnástkou, Greif bol síce na jeho pokus krátky, ale opäť si dobre "postavil žrde". O chvíľu platilo nedáš-dostaneš. Mak si na ľavej strane spracoval loptu a po vniknutí do pokutového územia mal dostatok priestoru na presné zakončenie k vzdialenejšej žrdi - 2:0. Dvojgólový náskok bol pre Slovákov vzhľadom na priebeh prvého polčasu mimoriadne lichotivý.Po zmene strán si domáci držali súpera na dištanc a ten si už toľko nedovoľoval. Naopak, v 57. minúte mohol svoj krátky pobyt na ihrisku okoreniť gólom striedajúci Haraslín, ktorého strelu v poslednej chvíli nechtiac zblokoval Boženík. Po hodine hry Zahavi našiel ideálnou prihrávkou až dvojicu svojich spoluhráčov v dobrej pozícii, Kandil so Solomonom si však navzájom prekážali a pripravili sa o možnosť ohroziť Greifa.ktorý skóroval hlavou po rohu Solomona - 2:1. O osem minút neskôr sa Izraelčania tešili opäť, po sérii chýb na ľavej strane slovenskej defenzívy sa dostala lopta až k Zahavimu a ten zblízka vyrovnal - 2:2. V 87. minúte rozvlnil sieť Haraslín, ale jeho gól pre ofsajd neplatil. Záver stretnutia sa niesol v izraelskej réžii. Aktivita hostí napokon slávila úspech, keď hrdina stretnutia Zahavi parádnou strelou nedal Greifovi šancu a dokonal obrat Izraela - 2:3. Ten si v šiestom vzájomnom zápase so Slovenskom pripísal prvé víťazstvo a v medzištátnom súboji sa tešil z triumfu takmer na deň presne po roku.zostávajúci program SR v Lige národov:15. novembra: SR - Škótsko (15.00, Trnava)18. novembra: ČR - SR (20.45, Praha)