Muža v Keni zatkli, lebo nemal na tvári ochranné rúško: Brutálne ho zbili a jeho telo sa neskôr našlo v rieke

Kenské úrady vyšetrujú prípad muža, ktorého polícia zatkla kvôli tomu, že nemal rúško.

Podľa svedkov citovaných agentúrou AP bol zadržaný, zrejme v cele zbitý a jeho telo sa neskôr našlo v rieke. Kenské ministerstvo zdravotníctva sa dnes vyslovilo proti ďalšej metóde ochrany pred koronavírusom a požiadalo školy, aby prestali študentov striekať dezinfekčnými látkami.

Na západe Kene minulý týždeň ohlásili zmiznutie a potom úmrtie dvadsaťjedenročného Dennisa Lusavy v mieste zvanom Lugara. Zúriví obyvatelia zapálili policajnú stanicu už deň po jeho zadržaní. Neskôr sa jeho telo našlo v rieke Nzoia.

Kenská polícia prísne presadzuje dodržiavanie protiepidemických opatrení a rozhorčení obyvatelia kvôli tomu od marca zapálili už tri policajné stanice. Nosenie rúšok je v krajine povinné.

Lusakaova matka išla na políciu hneď, keď bol jej syn minulú stredu zadržaný. Policajti jej umožnili vojsť do cely, kde našla syna zbitého do krvi, vyzlečeného do spodnej bielizne a pripútaného k oknu. Policajti ho nadalej bili palicou aj pred ňou. Ďalší deň priniesla synovi čisté šaty, a keď si ich muž nedokázal obliecť, bili ho znova. Nemohla pohľad zniesť a odišla, a keď sa večer vrátila, povedali jej, že bol syn prepustený. Matkinu výpoveď overila a potvrdila nezávislá zdravotne právne organizácie.

Podľa AP policajti v Keni za minulých sedem mesiacov kvôli porušeniu protiepidemických opatrení zabili 15 ľudí, medzi nimi 13-ročného chlapca.

Prísne k hygiene pristupujú tiež školy, pretože proti ich praxi dnes zakročilo ministerstvo zdravotníctva. Výučba na základných a stredných školách bola obnovená v pondelok. Na internete sa objavilo video, na ktorom je vidieť školáčky v rade čakajúci na to, až ich muž v kombinéze a s nádržou dezinfekcie postrieka od hlavy k päte.

Podľa zástupcu ministerstva školstva ale nie je použitý prípravok pre ľudí vhodný a úrad vyzval školy, aby žiakov touto metódou nedezinfikovaly.