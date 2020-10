Matovičova vláda predstavila záchranu pre ľudí zasiahnutých koronakrízou: Štát cez 2. vlnu prispeje viac!

Dočkali sa. Po tom, čo vláda oznámila, že uprostred druhej vlny pandémie koronavírusu musí obmedziť pohyb ľudí, a preto uzatvoriť mnohé prevádzky po Slovensku, sa ministri rozhýbali aj so štátnou pomocou.

Premiér Igor Matovič tvrdí, že štát nesie na svojich pleciach väčšie bremeno, a tak sa zvýši pomoc pre podnikateľov aj zamestnancov. O tú budú môcť žiadať už na obdobie od začiatku októbra. Ako to bude vyzerať? Celkovú sumu pomoci odhadujú mesačne na 200 miliónov eur. Podľa ministra práce Milana Krajniaka, kým štát v prvej vlne kompenzoval približne 60 % podiel a zamestnávatelia 20 %, tak v druhej vlne štát pomôže viac.

„V opatrení číslo 1, ktoré platí pre tých prevádzkovateľov, zamestnávateľov alebo podnikateľov, ktorí boli ‚zavretí zo zákona‘, zvyšujeme pomoc z 80 % hrubej mzdy - tak ako to platilo doteraz na 80 % celkovej ceny práce,“ vysvetlil Krajniak s tým, že štát tak zaplatí zamestnávateľovi aj časť odvodov za zamestnávateľa, aby mohol udržať každé pracovné miesto, ktoré sa bude dať. „V opatrení 3A, tzv. kurzarbeit, zvyšujeme limit mesačného čerpania na 1 100 eur, a znovu to bude vypočítavané z celkovej ceny práce,“ dodal Krajniak.

Stúpa to o 50 %

Vládni predstavitelia tvrdia, že sa v rámci pomoci pri poklese tržieb všetko vynásobilo koeficientom 1,5, čiže podnikatelia pri poklese tržieb o 20 % dostanú namiesto 180 eur z jari 270 eur na zamestnanca. Ako ilustroval Krajniak na konkrétnom príklade, maloobchodná sieť so 100 zamestnancami podľa opatrenia kurzarbeit môže dostať namiesto 88 000 eur 110 000 eur. Žiadosti o pomoc zverejní ministerstvo na stránke pomahameludom.sk a ľudia ich budú môcť posielať od začiatku novembra.

Ako doplnil minister Krajniak, jednotlivé schémy pomoci, či už prvú pomoc plus pomoc pre kultúru a pre cestovný ruch, je možné kombinovať. Ako dodal premiér, napríklad prevádzkovateľ zatvorenej reštaurácie si môže uplatniť príspevok 80 % celkovej ceny práce na zamestnanca, 10 % z poklesu tržieb zo schémy podpory cestovného ruchu a takisto aj kompenzáciu za nájom.

Podnikatelia združení v Klube 500 vítajú schválenie balíka prvej pomoci. „Zvýšenie a rozšírenie príspevkov štátnej pomoci pomôže mnohým slovenským podnikom a ich zamestnancom prežiť,“ tvrdia. Navrhujú, aby sa rozdelili hranice poklesu tržieb na viacero úrovní, a to po 10 %, čo by podľa nich zabezpečilo spravodlivejšie rozdelenie pomoci.

Chýbala SaS

Spory vo vládnej koalícii naďalej prerastajú do vážnych rozmerov. Pri oznamovaní pomoci chýbala SaS a jej ministri, medzi nimi Richard Sulík, ktorý riadi hospodárstvo, čiže aj podnikateľov, ktorým je pomoc určená. „Richard síce prišiel neskôr, odišiel skôr, ale za ten čas, čo tam bol, nepovedal ani slovo,“ povedal Matovič na tlačovke. Sulík oponoval tým, že zatváranie reštaurácii, kín, divadiel či fitnescentier je z ekonomického hľadiska mimoriadne škodlivé a doženie do bankrotu stovky majiteľov. Neexistuje podľa neho návod na správne opatrenia, ktoré by mala každá krajina urobiť, pretože podmienky sú rôzne.

Úrazový príplatok za COVID?

Vláda schválila a posunula do parlamentu novelu o sociálnom poistení. Zamestnanec, ktorý ochorel na COVID-19 v práci, tak bude mať nárok na úrazový príplatok. Stačí, ak bude počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19, a zamestnávateľ mu potvrdí, že ochorenie vzniklo v práci. Zamestnanec potom bude mať nárok na úrazový príplatok vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu z úrazového poistenia.

COVID príplatok

- získajú zamestnanci, ktorí ochorejú v práci pri starostlivosti o ľudí

- zdravotnícky personál, pracovníci zariadení sociálnych služieb

- PN približne 100 % čistej mzdy