Nakazený švagor županky Jurinovej bojuje o život: Najprv žiadne príznaky, za minútu sa všetko zvrtlo!

Plačú a modlia sa! Koronavírusom zamorená Orava denne hlási desiatky nových prípadov. A nákaza kosí bez rozdielu.

Na prístrojoch v Hornooravskej nemocnici v Trstenej leží švagor žilinskej županky Eriky Jurinovej (OĽaNO) Ján (56). Podľa najbližších dostal rozsiahlu pľúcnu embóliu, ktorú mal spôsobiť práve koronavírus. Ján sa podľa brata Pavla nedokázal sám ani nadýchnuť...

Švagor županky Ján je napojený na kyslík od utorkového večera. Podľa rodiny má uňho choroba dramatický priebeh, a to napriek tomu, že nefajčil a roky športoval. „Ešte v sobotu sme spolu žartovali pri plote na tému koronavírus, ako to všetci preháňajú... A dnes bojuje o život,“ povedal roztraseným hlasom Pavol, podľa ktorého sa bratovi stav rýchlo zhoršil.

„Nemal žiadne príznaky, dokonca ani včera ráno, všetko sa zvrtlo v jedinej minúte popoludní. Zrazu začal cítiť, že sa mu ťažšie dýcha a do večera sa už dusil. Volali sme rýchlu pomoc a zistili, že má rozsiahlu pľúcnu embóliu, ktorú spôsobil zrejme koronavírus,“ dodal so slzami v očiach. Rodina netuší, kde sa mohol nakaziť. Ján však pracuje ako stavbyvedúci a prichádza do styku s množstvom ľudí.

Zarážajúce podľa rodiny je, že takýto ťažký priebeh má napriek tomu, že žije zdravo a pravidelne spieva v miestnom katolíckom spevokole v Nižnej. Zdrvený Pavol mu nemá ako pomôcť, a tak sa za milovaného brata aspoň modlí. „Kým to človek nezažije, neuverí. Keď som mu večer volal, niečo sa vo mne zlomilo,“ prezradil a dodal: „V jednej vete mi povedal asi všetko: ‚No Paľko... nie je to dobré...‘ A pritom sa musel trikrát nadýchnuť. V duchu som mu pomáhal dýchať.“

Lôžka pre chorých

V nemocniciach Žilinského kraja - v Dolnom Kubíne, Trstenej, Liptovskom Mikuláši a Čadci - zrýchlili prípravu lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. „Regionálne nemocnice mali zostať biele, čisté a pacientov s ochorením COVID-19 mali prijímať do Ružomberka a Martina. Kapacity sa však veľmi rýchlo naplnili a mnohí ste zaregistrovali, že už neprijímajú pacientov z Oravy, Kysúc, aj rozšírené kapacity sú naplnené,“ uviedla predsedníčka kraja Erika Jurinová.

Nakazené oddelenie

V Nemocnici s poliklinikou Lučenec dostalo 29 zdravotných pracov­níkov z interného oddelenia COVID-19. Lekári, zdravotné sestry, asistenti, sanitári a aj upratovačky ostanú v karanténe. Koronavírus priniesol pacient, ktorý prešiel rýchlotestom, no následne sa zistilo, že má koronavírus. Pred týždňom sa od neho najprv nakazil len jeden lekár, následne však pozitívne testovali ďalších. „Prijímame len akútne prípady. Chýbajúci personál sme vyriešili tak, že sme na interné oddelenie presunuli pracovníkov z iných oddelení,“ uviedol riaditeľ nemocnice Július Höffer s tým, že požiadali o pomoc aj armádu.