Politológ vie, prečo Hlas predbehol OĽaNO: Toto sa bude Matovičovi čítať ťažko

Radikálny zvrat! Najnovší prieskum agentúry AKO ukazuje, že ak by sa teraz konali parlamentné voľby, vyhrala by ich strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho (45).

Hnutie OĽaNO Igora Matoviča (47) sa posunulo na druhé miesto a oproti februáru si pohoršilo až o desať percent. Prvú trojku uzatvára liberálna strana SaS, ktorá si zas značne polepšila. Agentúra AKO robila prieskum pre Hospodárske noviny od 1. do 9. októbra a nezachytila tak vojnu Sulíka s Matovičom. Prvýkrát od volieb by nezvíťazilo hnutie OĽaNO, ktorému šéfuje Igor Matovič.

Prvenstvo by získal Hlas s 18,8 %, v ktorej sú odídenci zo Smeru. OĽaNO by skončilo druhé s 15,3 %. „OĽaNO získalo veľa rýchlych priaznivcov, ktorí ich volili, ale to sú vlastne voliči, ktorí tým, že sa na poslednú chvíľu priklonili k OĽaNO, niekoho iného opustili. Čiže nie je to nejaký verný typ voliča,“ vysvetľuje riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.

Na treťom mieste je SaS, ktorá by získala 13,4 %. Strana ministra hospodárstva Richarda Sulíka by si teda od febuárových volieb značne polepšila. Podľa Hřícha prešlo mnoho voličov OĽaNO práve k strane SaS. „Tieto dve strany totiž majú už dlhé roky podobný elektorát, navzájom si tie čísla prelievajú,“ dodáva.

Môže za to Matovičova komunikácia

Tomáš Koziak, politológ

- Je to trochu prekvapenie, že Hlas vyskočil až takto. Možno to pripísať niekoľkým veciam. Prvou sú nepopulárne opatrenia, ktoré táto vláda prijíma, druhou zas nešťastný spôsob komunikácie premiéra. Toto môže viesť k tomu, že voliči súčasnej kolície, a predovšetkým OĽaNO, sú rozčarovaní a povedali si, že to, čo predvádza táto koalícia, nie je správne a preto dávajú svoje preferencie umiernenej opozícii, ktorú predstavuje Hlas.