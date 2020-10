Najšokujúcejší prípad v šou Extrémne premeny: 255 kíl, smrteľná nehoda, väzenie aj drogy!

Urobil v živote chyby, za ktoré musel pykať! V markizáckej šou Extrémne premeny videli v stredu diváci Juraja Kečkeša (43).

Ten rozpovedal svoj príbeh, ktorý bol akoby písaný filmovými scenáristami, nie životom. Všetky jeho problémy sa začali v momente, keď spôsobil vážnu dopravnú nehodu, pri ktorej zomrel človek. Nasledovalo odpykanie si trestu vo väzení a neskôr liečenie. Juraj bol totiž závislý od alkoholu a drog. K tomu sa však pridala aj závislosť od jedla a extrémne obézny muž vážil na začiatku premeny 255 kg. No ako sa ukázalo, Jurajova psychika náročné mesiace pod dozorom fitnestrénera Maroša Molnára (47) nezvládla.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Juraj si toho už v živote preskákal veľmi veľa. Jednu vec si však nevedel odpustiť. „Mal som autonehodu, umrel spolujazdec a ja som bol pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok,“ priznal otvorene pred kamerami. Za tento prešľap musel pykať. „Bol som odsúdený na dva roky nepodmienečne, z čoho som si vlastne jeden rok odsedel, polovicu trestu.“ Obdobie po návrate z väzenia nebolo jednoduché, Juraj našiel útechu pri jednej veci.

„Proste som sa za to nenávidel, odsudzoval som sa a utiekal som sa stále k tomu alkoholu, aby človek potlačil pocity a emócie. Samozrejme, to bolo to najhoršie, čo som mohol urobiť. A trvalo to dosť dlho,“ prezradil Juraj, ktorému autonehoda zničila prvé manželstvo. Prišiel nielen o manželku, ale aj o dcéru. „Moji rodičia sa rozviedli a ja som sa rozhodla ten kontakt utnúť. Aj s ocinom, aj s jeho rodinou, pretože som cítila, že pre moju budúcnosť je to lepšie,“ povedala Sofia.

A hoci sa neskôr jej otec opäť oženil, alkohol bol na dennom poriadku. Aby neprišiel aj o druhú manželku, musel podstúpiť liečenie. „Dnes je to môj jeden rok. Žiadny alkohol, žiadne drogy.“ Potom sa ale začala iná závislosť - z muža sa stal extrémne obézny človek. „Zistil som, že nie som závislý len od alkoholu, ale aj od jedla. A preto sa snažím niečo s tým urobiť.“