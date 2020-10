Modelka Bella Hadid je zaláskovaná: Randí s vnukom slávneho herca

Nový nápadník na obzore? Mohlo by sa zdať, že modelka Bella Hadid (24) si užíva single život plnými dúškami.

No opak je zrejme pravdou. Už mesiac randí s vnukom slávneho Jacka Nicholsona Dukom Nicholsonom (20). Sexi modelka bola single od rozchodu s raperom The Weeknd (30), s ktorým s prestávkami randila od roku 2015. Definitívne sa ich vzťah skončil v marci 2019. No zdroj pre Page Six uviedol, že Bella je znova zamilovaná. V tajnosti randí s Dukom Nicholsonom (20), vnukom Jacka Nicholsona (83) .

Párik dokonca spolu odišiel na výlet osláviť Belline nedávne narodeniny, a to dokonca skôr, než si herečka vyrazila do tropického raja iba so svojimi kamarátkami. Duka Nicholsona môžeme poznať z trileru My (2019) či ako mladého džentlmena pózujúceho vedľa Lany Del Rey (35) na coveri jej šiesteho štúdiového albumu Norman F**king Rockwell. Taktiež ho uvidíme po boku Garyho Oldmana v dráme Dreamland, ktorá bude mať premiéru na začiatku júna 2021 na streamovacích službách.