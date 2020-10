Chaos okolo zákazu zhromažďovania: Prečítajte si, čo je dovolené a čo nie!

Čo je dovolené a čo je zakázané? V súvislosti so zákazom zhromažďovania sa viac ako 6 osôb vznikol obrovský chaos.

Len málokto pozná jednoznačnú odpoveď na otázku, či sa môžu organizovať svadby, či si môže ísť partia kamarátov zahrať futbal, alebo posedieť na pive. Nový Čas preto od odborníkov zisťoval, kde je zádrh a ako má nové opatrenie fungovať v praxi. Vláda sa snaží bojovať s pandémiou nového koronavírusu najmä znížením mobility. Od utorka preto platí zákaz zhromažďovania sa nad 6 osôb.

Opatrenie by mali dodržiavať všetci, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Zdá sa však, že zákaz nie je taký prísny, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Podľa Ústavy SR je totiž sloboda zhromažďovania sa výlučne politickým právom, čo by znamenalo, že zakázať by sa mohli len demonštrácie či obdobné politické aktivity. „Čiže zákaz sa týka politických prejavov, ako je štrajk a podobne. Nemalo by sa to vzťahovať na stretnutia bežných ľudí, kamarátov, osláv doma v domácnosti a podobne. Som toho názoru, že nie - na takéto veci by sa zákaz nemal vzťahovať,“ objasnil Novému Času právnik Dávid Lenčéš.

„Policajné zložky by nemali byť inštruované, aby niečo takéto sankcionovali. Aj podľa vyjadrení predsedu vlády Igora Matoviča sa má zákaz vzťa­hovať iba na tie situácie, ako sú verejné protesty a štrajky. Takže som toho názoru, že sa treba brániť, ak by došlo k uloženiu sankcie pre porušenie zákazu združovania sa,“ dodáva Lenčéš. Matovič totiž avizoval, že opatrenie by malo hlavne zabrániť protestom, ktoré vidíme v iných krajinách Európy.

Tento zákaz môže podľa Lenčéša platiť len počas núdzového stavu.Ministerstvo spravodlivosti oponuje, že rodinné oslavy či stretnutia s priateľmi povolené byť nemajú. Úrad verejného zdravotníctva do uzávierky jasne nepovedal, čo je zakázané.

Svadby áno, ale za dodržania podmienok

Najväčšie ohniská nákazy vznikli na svadbách a rodinných oslavách. Podľa ministerstva vnútra sa však môžu organizovať naďalej. Tvrdí to isté, čo Lenčéš, a síce, že zo zákona o zhromažďovacom práve vyplýva, že sa vzťahuje na demonštrácie či pouličné sprievody.

„Konanie svadieb, karov a krstov podľa názoru ministerstva vnútra nespĺňa podmienku ‚zhromažďovať sa‘, čiže je to povolené za dodržania stanovených podmienok. Budú sa môcť konať, avšak za pravidiel, aké budú platiť pri prevádzkach, čiže jedna osoba na 15 metrov štvorcových v priestore. Ak sa tieto obrady budú konať vonku, počet účastníkov sa obmedzovať nebude, dodržiavať však treba dvojmetrové odstupy,“ uviedlo ministerstvo vnútra.