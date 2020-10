Progresívne Slovensko kritizuje novelu týkajúcu sa opatrení Úradu verejného zdravotníctva: Výzva prezidentke

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala vrátiť parlamentu na prepracovanie novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Myslí si to mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko. Legislatívu v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Hnutie argumentuje tým, že v schválenej novele zostalo aj vylúčenie nároku na náhradu škody. "Vzhľadom na to, že existujú značné pochybnosti o ústavnosti tejto novely, bolo by vhodné, aby pani prezidentka novelu vrátila parlamentu na prepracovanie. Uvedomujeme si potrebu prijatia tejto novely, ale aj v súčasnej krízovej situácii sa má a musí k tvorbe legislatívy pristupovať tak, aby bola zabezpečená ústavnosť a ochránené základné práva ľudí. Obzvlášť tých, ktorí znášajú bremeno opatrení v mene nás všetkých na svojich pleciach. To, žiaľ, podľa nás aktuálne nie je splnené," uviedla členka predsedníctva Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková.

Z novely vyplýva, že nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou nového koronavírusu sa odstránia. Vyjasní sa tak postavenie nariadení ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), podmienky nadobudnutia ich účinnosti a publikácie. Zároveň sa zavedú nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Poslanci o novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.