Zranený Matúš Bero o koronarežime v reprezentácii: Dostali sme zákaz návštev a vychádzok

Musel opustiť reprezentáciu! Nie však pre pozitívny test na COVID-19 ako tréner Pavel Hapal (51) či ďalší členovia realizačného tímu, ktorí sledovali včerajší duel Ligy národov proti Izraelu (skončil sa po našej uzávierke) v televízii.

Matúša Bera (25) vyhnalo zo seneckého hotela zranenie, ktoré utrpel v nedeľňajšom zápase proti Škótsku.V prvom momente to obnažilo spomienky na nešťastný zákrok Bořka Dočkala na klubového spoluhráča Lukáša Štetinu v septembrovom derby s Českom. Slovenský reprezentant skončil s kolenom na operačnom stole a nezahrá si aspoň pol roka. Bero absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré potvrdilo natrhnutý bočný kolenný väz.

„Súper bol pri lopte skôr. Natiahol som nohu, aby som aspoň zblokoval jeho prihrávku. Pri páde sa mi Škót zrútil na ľavé koleno. Prehlo sa mi a počul som v ňom zvuk. Hneď som vedel, že je zle. Skúsil som sa postaviť a pokračovať, ale extrémne bolelo,“ opísal Matúš pre Nový Čas prvotné chvíle hrôzy. Nakoniec to dopadlo lepšie, ako sa na prvý pohľad zdalo. Zápas dopozeral v kabíne. Zranenie si našťastie nevyžiada chirurgický zákrok. Konzervatívna liečba by mala trvať mesiac. „Bude to čas pokoja. Až potom by som mal začať s posilňovaním nohy. Keď to bude dostatočne pevné, pripojím sa k mužstvu.“ Do Holandska sa presúva zajtra.

Zo seneckého hotela, kde sú reprezentanti už dva týždne ubytovaní, sa vysťahoval v stredu popoludní. V takzvanej bubline vládne prísny koronarežim. „Nesmeli sme opustiť hotel, ani prijímať návštevy. Vychádzali sme iba na tréningy a zápasy,“ vymenúva Bero. „V izbách sme boli po jednom, aby sa obmedzili kontakty na minimum. Stravu nám nenosili. Bola však zabezpečená podľa pravidiel. V jedálni sme sedeli meter a pol od seba. Boli sme oddelení od realizačného tímu. Ako je známe, aj tak to nepomohlo. Nik presne nevie, ako sa vírus šíri a čo proti tomu použiť.“

Hráč holandského tímu Vitesse Arnhem vyrátal, že v tejto sezóne ho testovali aspoň 30-krát. Nie je to podľa neho najpríjemnejšie, ale dá sa na to zvyknúť. „V klube nám hneď po prvom ligovom zápase oznámili, že celý realizačný tím mal pozitívny test. Vedenie to muselo narýchlo riešiť. Naším dočasným trénerom sa stal asistent športového riaditeľa. Mužstvo to veľmi zomklo a dokonca nám to aj pomohlo. Testovanie je stále potrebné, aby sme vedeli, či sme zdraví a aby sme neohrozovali ani naše rodiny a blízkych.“

Duda s nosom z Hrbáča

Reprezentant Ondrej Duda (25) znáša citlivo výtery dlhými tampónmi z nosa a z hrdla. Ktovie, či v jeho prípade išlo o pokus z obľúbenej televíznej relácie Zlatá maska, alebo imitáciu nosa z filmu Hrbáč. Každopádne bundesligista z Kolína nad Rýnom neunikol ani jednému testovaniu počas dvojtýždňového zrazu.