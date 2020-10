V Madride platí núdzový stav, ľudia sa veselia ďalej: Polícia rozpustila cez 200 osláv

Madridská mestská polícia počas uplynulého víkendu a pondelkového štátneho sviatku rozpustila vyše 200 nelegálnych osláv a zhromaždení.

Informoval o tom v stredu denník El Mundo. V Madride platí od minulého týždňa stav núdze a okrem iného sú zakázané zhromaždenia viac ako šiestich osôb. Stovky pokút polícia rozdala za nenosenie rúšok a popíjanie alkoholu na verejnosti.



Zrejme najväčšiu stretávku polícia ukončila v nedeľu v madridskej štvrti Tetuán. Policajtov pritiahla hlasná hudba a na mieste odhalili koncert so zhruba 90 účastníkmi. Na podobnú situáciu strážnici narazili blízko námestia Plaza Mayor v centre mesta, kde našli súkromnú oslavu so zhruba 80 ľuďmi. V desiatkach ďalších prípadov sa oslavy konali v baroch, krčmách a reštauráciách v čase, keď mali byť tieto podniky uzavreté. Počas troch nepracovných dní madridskí strážnici rozdali vyše 1500 pokút za pitie alkoholu na verejnosti a takmer 1800 pokút za nenosenie rúšok.



Podľa šéfky regionálne vlády v Madride Isabel Diazovej je nedodržiavanie protikoronavírusových pravidiel "jedným z najväčších problémov", ktorým región čelí. Madridský región je pri terajšej pandémii najhoršie postihnutou oblasťou v Španielsku a doteraz sa tam infekcia potvrdila u 268.000 osôb, z toho 9800 ľudí zomrelo. V celom Španielsku, ktoré má 47 miliónov obyvateľov, bolo zaznamenaných 896.000 prípadov nákazy a 33.200 úmrtí.

Katalánsko na 15 dní zatvára bary a reštaurácie

Bary a reštaurácie v Katalánsku budú nasledujúcich 15 dní zatvorené. Reštaurácie budú môcť jedlo len vydávať a roznášať, oznámila v stredu vláda tohto regiónu na severovýchode Španielska. Nové opatrenia by mali zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Informáciu priniesla agentúra AFP.

Dočasný premiér Katalánska Pere Aragones uviedol, že opatrenia vstúpia do platnosti v noci zo štvrtka na piatok. Opatrenia sú podľa jeho slov "bolestivé, no nevyhnutné". Podľa španielskeho denníka El Diario zaujala katalánska vláda opačnú stratégiu ako regionálna vláda autonómneho spoločenstva Madrid, na ktorej čele stojí Isabel Díazová Ayusová. Tá odmietala prijať opatrenia navrhované španielskym ministerstvom zdravotníctva a rovnako nesúhlasila s vyhlásením núdzového stavu, ktorým boli dané obmedzenia zavedené.

Hovorkyňa katalánskej vlády Meritxell Budóová v utorok uviedla, že "katalánska vláda by nemala žiaden problém vyhlásiť núdzový stav a zaviesť s ním spojené náležité obmedzenia v prípade, že by si to situácia vyžadovala". V Katalánsku doposiaľ zaznamenali 162.000 prípadov ochorenia COVID-19. V spojení s ochorením región zatiaľ registruje 5883 úmrtí.