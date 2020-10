Českí policajti prísnejšie kontrolujú dodržiavanie opatrení: Zásah v reštaurácii, lietali mastné pokuty!

Česká polícia bude z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 prísnejšie kontrolovať nové pravidlá.

Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na vyhlásenie policajného prezidenta Jana Švejdara. "Nepriaznivý vývoj šírenia nákazy a s ním spojené sprísnenie mimoriadnych opatrení prináša i potrebu dôraznejšieho prístupu pri kontrole ich dodržiavania," napísal Švejdar na Twitteri. Časť osôb podľa jeho vyjadrenia opatrenia stále odmieta akceptovať, hoci väčšina ľudí ich dodržiava.

"Situácia je mimoriadne vážna a policajti takýto prístup už nemôžu tolerovať," zdôraznil Švejdar. Pražskí policajti pri kontrolách opatrení zavedených kvôli šíreniu koronavírusu objavili na Vodičkovej ulici v centre hlavného mesta reštauráciu, ktorá mala otvorené po zatváracej dobe o 20:00 a bolo v nej niekoľko desiatok klientov. Polícia rozdala 21 pokút ľuďom, ktorí nemali rúška. Zadržala tiež muža kvôli drogám. Prevádzkovateľovi podniku hrozí teraz pokuta až tri milióny českých korún. Na webe to oznámil policajný hovorca Jan Daněk.



Obsluha reštaurácie podľa Danka v nariadenej zatváracej dobe zamykala hlavný vchod a hostí presunula do zadnej časti pivničných priestorov, kde mohli pokračovať v zábave a v pití alkoholu. Zákazníkov personál z podniku vyvádzal zadným vchodom. "Týmto zadným vchodom sa policajti do reštaurácie dostali a zistili, že sa tam nachádza 35 osôb, ktoré tam nesmú byť, pijú alkohol a nedodržiavajú mimoriadne nariadenia," uviedol hovorca.



Policajti uložili 21 ľuďom pokuty za 11.000 korún (402 eur) kvôli nezakrytému nosu a ústam. "V šiestich prípadoch zistili neoprávnené prechovávanie drog a na jedného muža bol vydaný príkaz na zatknutie pre drogovú trestnú činnosť," doplnil Daněk. Prevádzkovateľa podniku podľa neho oznámili správnemu orgánu.

Aktuálna situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 v Českej republike je veľmi vážna. Postupne sa zaplňujú nemocničné lôžka a hrozí, že koncom októbra ich bude nedostatok. V stredu to na tlačovej konferencii uviedol podľa tamojších médií český minister vnútra a predseda ústredného krízového štábu Jan Hamáček. V Česku pribudlo v utorok 8325 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o druhý najvyšší denný nárast po rekorde 8618 prípadov z minulého piatka (9. októbra).