Situácia v Krompachoch je kritická: Ulicu zaliala voda, evakuovali 1000 ľudí

Na Hornádskej ulici v meste Krompachy, kde sa vyliala rieka Hornád, je situácia naďalej kritická. Z domov už evakuovali okolo 1000 ľudí. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová.

Tretí stupeň povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu v meste vyhlásili už od utorka (13. 10.) od 21.00 h. "Hasiči stavali do noci protipovodňové zábrany, ale Hornád je silný a nepomohlo to, v stredu nadránom okolo tretej sa voda začala zdvíhať. Momentálne je hladina ustálená a postupne klesá. Dúfame, že sa v noci nezdvihne," povedala Rušinová.

Na Hornádskej ulici je zaplavený celý úsek od hlavnej elektrickej rozvodne až po zberný dvor a komunitné centrum. V oblasti zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči, ktorí evakuovali ľudí z rodinných a bytových domov. "Podľa sprostredkovaných informácií je v obydliach voda na úrovni okolo 20 až 30 centimetrov. Situácia nie je až taká vážna ako pred desiatimi rokmi, kde boli v tej istej oblasti zaliate celé prízemia v domoch," skonštatovala primátorka.

Ako ďalej priblížila, pre evakuovaných ľudí je zabezpečené ubytovanie aj strava. Školopovinné deti premiestnili do základnej a špeciálnej školy a do telocvične išli matky s deťmi. Ďalším priestorom, ktorý vyhradili pre evakuovaných, je centrum voľného času. Do komunitného centra, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Ľudia a perspektíva, zase umiestnili mužov. "Uvidíme, ako sa bude večer situácia vyvíjať a podľa toho máme ešte pripravenú ubytovňu v Starej Maši," dodala primátorka.

V blízkosti toku Hornád sa nachádza aj priemyselný park, kde potrebujú umiestniť protipovodňové zábrany. Pomoc mestu v tejto súvislosti ponúkol aj prezident Hasičského a záchranného zboru. Podľa Rušinovej je dôležité, aby zachránili priemyselný park a neohrozili tak jeho výrobu, keďže v závodoch pracuje okolo 1000 ľudí.