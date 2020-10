Posily aj v Komárne: Nemocnici pomáhajú v stane a na odberovom mieste vojaci

Nemocnica Agel Komárno spustila od stredy nový systém triedenia pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice.

V stane a na mobilnom odberovom mieste pracujú v čase od 6.00 do 22.00 h príslušníci Armády SR. Uniformovaní vojaci pomáhajú pri vstupe do nemocnice pre rýchle, bezproblémové a predovšetkým bezpečné usmernenie pacientov, ktorí prichádzajú do komárňanskej nemocnice, povedal riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.

Vojaci sú podľa jeho slov nápomocní aj na mobilnom odberovom mieste, kde sa vykonávajú odbery na vykonanie testov na nový koronavírus. "Zároveň sú aj zárukou pomoci v prípade nepredvídaných situácií," tvrdí Jaška.

Nemocnica v Komárne súčasnú pandemickú situáciu podľa riaditeľa zvláda, pokračuje v plánovanej operatíve. Naďalej však platí prísny zákaz návštev z dôvodu eliminácie prenosu nového koronavírusu. "Naše nastavené hygienicko-epidemiologické procesy v nemocnici sú na veľmi vysokej úrovni. Riziko nákazy v našom zariadení je na významne nižšom stupni ako u bežnej populácie, v bežnom verejnom živote," konštatoval Jaška.