Šesť českých hercov spolu nahrávalo, všetci dostali koronavírus! Nakazená aj hviezda Slunce, seno

U našich susedov sa v štúdiu zišli české osobnosti, aby narozprávali audioknihu Strašidlo cantervillské podľa poviedky známeho autora Oscara Wildea.

V štúdiu sa zišli herci Petr Čtvrtníček (56), Jan Hartl (68), Ondřej Rychlý (28), Jaroslava Kretschmerová (55), Tereza Císařová (26) a Růžena Merunková (80). ,,Chopili sme sa šiestich mikrofónov, nahrávali ako o život a potom sme zistili, že sme všetci nakazení. Čtvrtníček skončil v nemocnici, Rychlý bol na tom zle, pretože zvracal a my ostatní sme mali celkom ľahký priebeh tej nákazy,“ zistil denník Aha! od Merunkovej. Mala príznaky ako bolesť hlavy, suchý kašeľ, zvýšená teplota a únava.

,,Najhoršia bola tá únava. Stačila malinká námaha, a hneď som sa hodila do postele. 16 dní som nevyšla z bytu, ale už mi je hej,“ povedala herečka. Jediný, kto sa nenakazil, bol herec Jiří Lábus, tiež známy z trilógie Slunce, seno. Ten sa zhostil úlohy strašidla. ,,On totiž nahrával v štúdiu sólo. No a potom je to pekný hypochodner. Stále so sebou vláči tašku plnú liekov, tak bol asi proti vírusu dobre nadopovaný,“ povedala Merunková pre Aha!.