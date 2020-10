Najvyšší súd rozhodol: Exriaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry zostáva vo väzbe

Exriaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ľubomír Partika ostáva vo väzbe do januára 2021.

Rozhodol o tom v stredu senát Najvyššieho súdu (NS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. "Senát 4T NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí sťažnosť obvineného Ing. Ľubomíra P., podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, zo dňa 7. októbra, ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu a zároveň bola lehota trvania väzby u tohto obvineného predĺžená do 4. januára 2021, zamietol ako nedôvodnú," objasnila hovorkyňa.

Ľubomír P. je obvinený pre obzvlášť závažné zločiny prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti, ktorých sa mal dopustiť ako funkcionár PPA. Jeho a niekdajšieho úradníka z ministerstva pôdohospodárstva Mareka K. polícia v rámci rozsiahlej akcie Dobytkár zadržala v apríli. Na začiatku júla senát NS SR rozhodol, že Ľubomír P. bude väzobne stíhaný a exúradník bude zase vyšetrovaný na slobode.

Na začiatku júla polícia v rámci akcie zadržala aj nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a podnikateľa Petra K. Pôvodne Norberta B. sudca pre prípravné konanie ŠTS Michal Truban do väzby nezobral. Trojčlenný senát NS SR však 9. júla vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu sudcu Trubana a Norberta B. do väzby zobral. Deň nato zobral do väzby aj Petra K.

Prokurátor žiadal pre oboch mužov väzbu, aby nemohli pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov na slobode, prípadne inak mariť vyšetrovanie. Obvinení sú z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s kauzou Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v PPA za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur.