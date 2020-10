Konflikt v koalícii sa vyostruje: Matovič žiada ospravedlnenie, tvrdý odkaz SaS

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) nebude sprevádzať premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na samit Európskej rady, ktorý začína vo štvrtok (15. 10.) v Bruseli.

Premiér to nepriamo potvrdil na stredajšej tlačovej konferencii. TASR to potvrdil aj Klus. Matovič nemá podľa svojich slov najmenší dôvod byť "nadmieru ústretový voči SaS a jej predstaviteľom".

"Aj v rodine, keď platia nejaké pravidlá, platia pravidlá. Keď niekto v tej rodine jej potrebuje stále len ubližovať, potom aj rodina sa k nemu tak trošku správa," reagoval premiér na otázku, či Klusa berie do Bruselu.

Matovič nemá podľa svojich slov najmenší dôvod byť nadmieru ústretový voči SaS a jej predstaviteľom, kým si nevstúpia do svedomia, nepostavia sa pred kamery a nevyzvú ľudí, aby dodržiavali opatrenia. Majú sa tiež ospravedlniť. "To, čo tu spáchal ich predseda za posledné dva, tri dni, znamená, že mojím odhadom sa tak tretina ľudí na dodržiavanie sprísnených opatrení vykašle," povedal.

Keď ľudia nebudú dodržiavať opatrenia, nič iné ako úplný lockdown Slovensko podľa premiéra nečaká. "A potom by som bol veľmi rád, aby preplatenie účtov posielali pánovi (Richardovi-pozn. TASR) Sulíkovi alebo strane SaS za to, že budú musieť mať všetci podnikatelia zavreté prevádzky možno dva, tri mesiace," dodal.

Klus povedal, že sa s Matovičom rozprával v pondelok (12. 10.) o tom, že ho tentoraz nebude do Bruselu sprevádzať na samit tak, ako je to v prípade tzv. sherpov, čiže hlavných koordinátorov európskych tém, zvykom. "Treba však dodať, že to nie je pravidlom, keďže zloženie delegácie si určuje premiér a pokiaľ viem, vo štvrtok letí veľmi oklieštená zostava," dodal štátny tajomník pre TASR.

Matovič pripomenul, že o hygienických opatreniach v súvislosti so zákonom o ochrane verejného zdravia rozhoduje len Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, pričom vláda, ústredný krízový štáb či pandemická komisia môžu len poradiť. V čase epidémie by totiž mali podľa neho rozhodovať ľudia, ktorí sa vyznajú. "A práve na takéto krízové situácie sme v ich rukách, takže bolo bohapusté klamstvo tvrdiť, že vláda dnes môže rozhodnúť o tom, že budeme zatvárať reštaurácie v takých a onakých okresoch," uviedol v reakcii na to, že šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík avizoval, že na rokovaní vlády predloží protipandemické opatrenie, aby sa reštaurácie či fitnescentrá zatvorili len v okrese, kde bol prenos nového koronavírusu potvrdený. Premiér však podotkol, že Sulík žiadne opatrenia na vláde nepredniesol.

Dvojdňový samit Európskej rady sa začína v Bruseli vo štvrtok. Lídri EÚ budú rokovať o epidemiologickej situácii, vzťahoch so Spojeným kráľovstvom, ako aj o zmene klímy a vzťahoch s Afrikou.