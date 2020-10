Topmodelka Kocianová si pred koronou našla nového frajera: Dlhé mesiace odlúčenia urobili svoje

Obrovská neistota, chaos spojený s cestovaním a neustále testovanie na COVID-19. Koronakríza nekompromisne zasiahla aj svet modelingu, v ktorom sa pravidlá, ako sú rozstupy či minimum sociálneho kontaktu, dodržiavajú naozaj ťažko. Rozprávali sme sa s Michaelou Kocianovou (31), jednou z našich najúspešnejších modeliek.

Ako to je vo vašom prípade posledných šesť-sedem mesiacov s robotou?

Na začiatku to bolo veľmi ťažké. Snaha stále pracovať bola, ale nepustili nás napríklad do danej krajiny, museli sme sa vrátiť a čakala nás karanténa... Modelky sú v podobnej pozícii ako umelci, sme obklopení tímom, ktorý fotenie alebo nakrúcanie realizuje, a ten tím bolo veľmi ťažké dať dokopy. Fotograf priletí z jednej krajiny, produkcia z inej a ja zase z inej, všetci musíme dodržiavať opatrenia, mať testy... Išlo to fakt veľmi pomaly. Už som niekoľko fotení absolvovala, ale musím povedať, že je to iné ako pred pandémiou. V tíme, ktorý spolu pracoval, bola vždy dobrá neformálna energia, a teraz zrazu mali všetci rúška okrem mňa, takže som sa cítila zvláštne.

V ktorých krajinách sa teraz dá ako-tak pracovať?

Ja som robila s nemeckými klientmi, ale fotilo sa zase v inej krajine. Práca mojich modelingových agentov z Elite je momentálne veľmi ťažká, musia vedieť, aké sú presné kritériá na vstup a odchod v daný deň v danej krajine a podľa toho plánovať. Náš pán premiér môže zajtra povedať, že nemôžeme ísť do Rakúska, alebo sa, naopak, nebude dať priletieť do Rakúska z tretej krajiny, a tak sa z pracovného výjazdu nebudem môcť vrátiť, respektíve pôjdem do karantény. Cestovanie v súčasnosti je veľmi ťažké a bizarné. Letiskové prevádzky sú z polovice zavreté, ešte nedávno som si takmer nemala kde kúpiť vodu či kávu.

Koľkokrát ste boli v posledných mesiacoch testovaná?

Ježišmária... Veľa. Na tom poslednom mi pani išla tak hlboko do nosa, až mi trochu tiekla krv, ťahala som sa dozadu, ako sa dalo.

Poslednú módnu prehliadku ste mali ešte vo februári v Miláne, ktoré sa neskôr zmenilo na jedno z epicentier koronavírusu?

Áno, a zhodou okolností to bola obrovská prehliadka asi so sto modelkami. Niektoré prehliadky sú aj teraz, ale z dôvodu, že mám doma prácu ako ambasádorka súťaže Schwarzkopf Elite Model Look, nemohla som vycestovať a ani neviem, či by som to riskovala. Hovorí sa, že sa dodržiavajú všetky hygienické opatrenia, ale nikdy neviete. Sedíte tam, niekto cudzí vám robí mejkap, vlasy, v zákulisí je mnoho ľudí, neustále sa treba prezliekať. V dnešných časoch robiť prehliadku je asi fakt riziko. Bohužiaľ.

Od marca ste väčšinu času doma, na Slovensku?

Áno, a musím povedať, že takto dlho som nebola doma od svojich šestnástich rokov. (smiech) Aj keď párkrát som odvtedy vycestovala, aj na dovolenku. A musím priznať, že celkom na začiatku pandémie to bolo fakt príjemné, nikde nikoho, a ja som si povedala, že teraz je ten najlepší čas vyskúšať vycestovať. Všetko bolo prázdne, dalo sa užiť si pokoj, ni­kde sa nikto netlačil. Konkrétne Chorvátsko, keď sa otvorili hranice, bolo super a užili sme si pobyt s priateľmi v malebnom domčeku ďaleko od všetkého a všetkých.

Čo vám v poslednom čase najviac chýbalo zo sveta? Ktoré miesta, chute, vône?

Gastronómia, jednoznačne! Ja som labužníčka, rada sa dobre napapám. Celkovo mi však chýbal normálny kontakt s ľuďmi. Nedávno som bola v rannom vysielaní v Markíze, narazila som tam na viacerých známych a za normálnych okolností by sme sa objali a dali si pusu, no teraz to bolo zvláštne. Poviete ahoj, dáte si lakeť alebo pästičku... Na toto si stále nedokážem zvyknúť. Kopa vecí sa zmenila. Moja najlepšia kamarátka, česká topmodelka Linda Vojtová sa mala v auguste vydávať v Izraeli. Samozrejme, musela to preložiť na budúci rok a môže len dúfať, že to už bude reálne.