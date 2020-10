Zomrela pacientka († 89), ktorá sa dvakrát nakazila COVID-19: Jej testy ukázali čosi znepokojivé

Istá staršia Holanďanka sa stala prvou známou pacientkou, ktorá zomrela po tom, ako sa dvakrát nakazila koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19. Informuje o tom spravodajský portál CNN s tým, že prípad vyvoláva vážne otázky o imunite proti ochoreniu.

Osemdesiatdeväťročná žena trpela vzácnou formou rakoviny kostnej drene, známou ako Waldenströmova makroglobulinémia. Jej imunitný systém bol narušený následkom terapie, uvádzajú vedci z univerzitnej nemocnice v Maastrichte v štúdii, ktorú prijal na publikáciu odborný časopis Clinical Infectious Diseases. Jej prirodzená imunitná reakcia však podľa nich mala proti ochoreniu COVID-19 postačovať, keďže typ liečby, ktorú dostávala proti rakovine, nezvykne "viesť k život ohrozujúcim chorobám".

Keď pacientku prvý raz prijali do nemocnice s kašľom a horúčkou, mala pozitívny test na koronavírus. O päť dní neskôr ju prepustili po tom, ako jej symptómy úplne ustúpili a pretrvávala u nej už len únava. Dva dni po začatí chemoterapie, 59 dní od prvého ochorenia na COVID-19, sa u ženy objavila horúčka, kašeľ a mala aj ťažkosti s dýchaním. Opäť mala aj pozitívny test na koronavírus, no keď ju testovali na štvrtý a šiesty deň, v krvi jej nenašli žiadne protilátky. Na ôsmy deň sa jej stav zhoršil a o dva týždne zomrela. Ženu medzi ochoreniami netestovali, takže nemajú potvrdené negatívne testy, no po preskúmaní vzoriek z oboch prípadov sa ukázalo, že genetické zloženie vírusov sa líši. Vedci preto konštatujú, že druhé ochorenie spôsobila opätovná nákaza a nebol to len návrat prvého.

Tento prípad je prvý zaznamenaný, keď pacient zomrel po druhej nákaze koronavírusom. Informácie o opätovných nákazách ľudí, ktorí už ochorenie prekonali, sú síce zriedkavé, no existujú. Dosiaľ vedci spomedzi vyše 38 miliónov potvrdených prípadov nákazy koronavírusom na celom svete zaznamenali len niekoľko takýchto príkladov. Správy z Hongkongu, Belgicka či Holandska však dosiaľ hovorili o menej vážnom priebehu ochorenia počas druhej infekcie.

V americkej Nevade ale zaznamenali aj prípad 25-ročného muža, ktorého museli po druhej infekcii vírusom hospitalizovať. Ťažší priebeh druhej infekcie mal aj jeden pacient v Ekvádore, ten však nepotreboval hospitalizáciu. "Naše zistenia signalizujú, že predchádzajúca infekcia nemusí chrániť pred budúcou nákazou," skonštatoval Mark Pandori z Nevadskej univerzity, pričom poznamenal, že možnosť opätovnej nákazy by mohla mať významné dôsledky na chápanie imunity voči COVID-19. Ľudia, ktorí sa z ochorenia zotavili, by preto podľa neho mali ďalej dodržiavať odporúčania ako sú sociálne rozostupy, nosenie ochranných rúšok a umývanie rúk.