Legenda o Maginhrade ožíva vďaka turistickej novinke: Inšpirácia v tvorbe známeho štúrovca, tieto miesta musíte navštíviť!

Legenda o Maginhrade ožíva vďaka novému turistickému chodníku. Báseň od známeho štúrovca Jána Bottu poslúžila ako inšpirácia pri budovaní náučného chodníka Po stopách Maginhradu, ktorý má prispieť k rozšíreniu turistickej ponuky v regióne Gemer - Malohont.

Chodník spája do jedného celku prírodný, kultúrny a historický potenciál okolitých obcí aj celého regiónu. Maginhrad je v súčasnosti vyhľadávanou turistickou lokalitou Malohontu, a to najmä vďaka 17 metrov vysokej rozhľadni, ktorá ponúka nádherný výhľad na široké okolie. Tá stojí v areáli stredovekého hradu, opradeného mnohými povesťami. Jedna z nich poskytla inšpiráciu aj pre vybudovanie nového náučného chodníka Po stopách Maginhradu, na ktorom od roku 2014 spolupracujú obce Vyšný Skálnik a Nižný Skálnik, rôzne združenia a dobrovoľníci.

K jeho dokončeniu prispela aj oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer z členského príspevku od Rozvojovej agentúry BBSK. „Náučný chodník Po stopách Maginhradu je inšpirovaný Povesťou o Maginhrade z pera Jána Bottu, rodáka z Nižného Skálnika. Na jeho trase ožívajú prostredníctvom drevených sôch rôzne výjavy a symboly z povesti o Maginhrade ako kňažná Maga, bájny stôl, obor Ivor, či Maginhradskí rytieri a podobne,“ uviedla Zuzana Jóbová z Rozvojovej agentúry BBSK.

Chodník sprístupňuje prírodné krásy, akými sú vodné pramene Dračia studnička, Magine slzy, rybník, či bývalé pieskovcové bane v lesných porastoch. Je dlhý 6,5 kilometra a je na ňom 12 zastávok, na ktorých budú návštevníci oboznámení s povesťou o Maginhrade, okolitou prírodou, históriou dedín Nižný a Vyšný Skálnik i so životom miestnych ľudí v minulosti. Začiatok trasy je pri rybníku vo Vyšnom Skálniku, vedie popod bývalé pieskovcové bane ukryté v lesoch až do susedného Nižného Skálnika, kde je jeho súčasťou archeologická lokalita a rozhľadňa Maginhrad, odkiaľ sa cez okraj Veľkých Teriakoviec vracia späť cez Nižný Skálnik do obce Vyšný Skálnik.