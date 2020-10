Gröhling o návrhu rozpočtu: Chceme zatraktívniť povolanie učiteľa

V návrhu rozpočtu pre oblasť školstva sa nachádzajú niektoré potešujúce elementy.

V stredu po rokovaní vlády, ktorá schválila návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"Ide o signál vedcom a vedeckej obci, že budú zaplatené všetky členské príspevky do medzinárodných organizácií," povedal minister školstva. Poznamenal, že od budúceho roku príde do reality aj povinné predprimárne vzdelávanie od piatich rokov, na túto oblasť bola vyčlenená suma vo výške 15 miliónov eur. "Najväčšia suma, ktorá svieti v štátnom rozpočte, je určená na zatraktívnenie učiteľského povolania," povedal Gröhling. Tvrdí, že budú prezentovať názory na to, ako si predstavujú jeho zatraktívnenie na základe rôznych kritérií.

Minister školstva je rád, že vláda sa stotožnila s názorom, že školstvo je veľmi dôležité "pre našu generáciu". Ministerstvo školstva má v budúcom roku 2021 hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo viac ako 3,57 miliardy eur. "Navýšenie rozpočtu školstva je priamo úmerné situácii a štátnemu rozpočtu," uzavrel Gröhling.