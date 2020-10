Robili škrty! Prezidentka dostane v budúcom roku menej peňazí, úrad vlády si však polepší

Kancelária prezidenta SR a Kancelária Národnej rady (NR) SR musia v budúcom roku počítať s menším rozpočtom.

Kým prezidentka si pohoršila len o zhruba pol milióna a parlament o dva milióny eur, úrad vlády (ÚV) si v porovnaní s aktuálnym rokom o 30 miliónov polepšil. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorý v stredu schválila vláda.

Kancelária prezidenta by mala v nasledujúcom roku hospodáriť so sumou 4,62 milióna eur. Z toho sa majú zabezpečiť úlohy súvisiace so zabezpečením podmienok a všetkých činností potrebných na výkon ústavných právomocí prezidenta. Kapitálové výdavky majú vychádzať z registra investícií a zabezpečovať sa nimi má obstaranie dlhodobého majetku.

Kancelária NR SR by mala mať v budúcom roku k dispozícii financie vo výške 35,7 milióna eur. V tejto sume majú byť zahrnuté výdavky na plnenie funkcií a činnosť poslancov a výborov vrátane odmien asistentom poslancov. Rovnako výdavky na prevádzku poslaneckých pracovní v areáli parlamentu, ako aj kancelárií vo vybraných sídlach na Slovensku, výdavky na ubytovanie poslancov mimo ubytovacieho zariadenia parlamentu a výdavky na činnosť poslaneckých klubov.

ÚV by mal hospodáriť so sumou 69,1 milióna eur. Z výdavkov sa majú zabezpečiť prostriedky na činnosť vlády a jej poradných orgánov, zmiešaných medzivládnych komisií. Financie majú ísť tiež na činnosť Kancelárie Bezpečnostnej rady SR aj Kancelárie podpredsedu vlády SR. Zarátané sú v nich aj prostriedky na rezervu predsedu vlády.