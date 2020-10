Ministerstvo školstva bude mať v budúcom roku vyšší rozpočet

Ministerstvo školstva má v budúcom roku 2021 hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku.

Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo viac ako 3,57 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky schváleného v stredu vládou.

"Výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport medziročne rastú o 173 miliónov eur. Návrh rozpočtu odzrkadľuje záujem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na zvýšení motivácie pedagogických zamestnancov, ako aj podpore budúcich učiteľov pracovať v regionálnom školstve a na podpore vedy a výskumu," uvádza sa v predloženom materiáli. Ministerstvo na tento účel disponuje v rámci svojho rozpočtu prostriedkami v sume 100 miliónov eur.

Výdavky na regionálne školstvo predstavujú 2,28 miliardy eur. Medziročne rastú z dôvodu zvýšenia výdavkov na podporu regionálneho školstva, na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách v sume 15,2 milióna eur, na osobné výdavky pre 731 asistentov učiteľa v sume 3,98 milióna eur, na elektronické testovanie žiakov a dofinancovanie národných meraní Maturita, Testovanie 9 a Testovanie 5 v sume 819.000 eur a na podporu výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií v sume 1,42 milióna eur. Ďalej sú zapracované výdavky na tehotenské štipendiá pre stredoškoláčky vyplývajúce z novely zákona o finančnej podpore detí a rodín v sume 400.000 eur.

Pri financovaní regionálneho školstva sa uplatňuje financovanie prostredníctvom normatívu na žiaka, z ktorého je zabezpečené odmeňovanie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, prevádzka všetkých typov škôl a školských zariadení. "Pre zamestnancov regionálneho školstva financovaného z kapitol Ministerstva vnútra (MV) SR a MŠVVaŠ SR sa na rok 2021 navrhujú osobné výdavky v sume 1,76 miliardy eur, v tom mzdy v sume 1,30 miliardy eur pre 83.341 zamestnancov," vyplýva z návrhu rozpočtu. Oproti roku 2020 je v návrhu rozpočtu zohľadnené dofinancovanie výdavkov pre 731 asistentov učiteľa v sume 3,98 milióna eur vrátane zvýšenia tohto počtu zamestnancov.

Na vysoké školstvo sú budúci rok navrhované zdroje v kapitolách rezortov školstva, vnútra, obrany a zdravotníctva. Výdavky na vysoké školstvo medziročne klesajú z vyše 893 miliónov eur na 863 miliónov eur. V návrhu rozpočtu sú zapracované tiež výdavky spojené s takzvanými tehotenskými štipendiami v sume 800.000 eur i vládne štipendiá ako podpora bieloruskej občianskej spoločnosti a výdavky na štipendiá Martina Filka. Osobné výdavky zamestnancov verejných vysokých škôl vychádzajú z transferu rozpísaného kapitolou MŠVVaŠ na rok 2021 v sume 512 miliónov eur, v tom mzdy 379 miliónov eur.

Oblasť vedy a techniky má v roku 2021 disponovať zdrojmi vo výške 442 miliónov eur. Zapracované sú tam zvýšené výdavky z titulu financovania členských príspevkov do medzinárodných organizácií o vyše 6,8 milióna eur a časť výdavkov na kreovanie Vesmírnej kancelárie v sume 316.000 eur.

Celkové výdavky na šport sú rozpočtované na rok 2021 vo výške viac ako 135 miliónov eur, pričom smerujú na financovanie športu prostredníctvom troch rezortov a Fondu na podporu športu. Oproti roku 2020 ide o nárast o 50 miliónov eur. Významným zdrojom určeným na financovanie športu sú odvody z prevádzkovania lotériových hier vo výške 100 percent, ktorých objem v roku 2021 predstavuje takmer 45 milióna eur.

Ministerstvo obrany (MO) SR má v roku 2021 hospodáriť so sumou 1,22 miliardy eur.

Celkové výdavky na obranu majú dosiahnuť 1,68 miliardy eur, čo predstavuje 1,76 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Výdavky na ďalšie roky sú plánované v súlade so záväzkom členských štátov NATO do roku 2024 zvýšiť investície do obrany na dve percentá HDP. Celková suma na obranu je oproti roku 2020 nižšia. Vyplýva to z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorý v stredu schválila vláda.

Výdavky SR na obranu sú podľa materiálu dlhodobo porovnateľné s referenčnými krajinami, teda krajinami s podobnou štartovacou pozíciou či skupinou vybraných spojencov, ktoré sú pre SR vzorom. "Priemer členských krajín NATO v EÚ za roky 2012 - 2018 dosiahol 1,35 percenta HDP, priemer Slovenska v rovnakom období bol 1,09 percenta HDP," uvádza sa v návrhu s tým, že rast výdavkov na obranu medzi rokmi 2012 až 2019 patril medzi štyri najvyššie zo všetkých krajín NATO.

V minulých rokoch malo Slovensko nadpriemerné výdavky na personál a podpriemerné výdavky na ostatnú prevádzku a infraštruktúru. V investovaní do modernizácie výzbroje patrí v porovnaní s referenčnými skupinami k priemeru, ako vysvetľuje materiál.

MO SR má v kapitole Rozvoj obrany vyčlenenú sumu 116 miliónov eur. Celkové výdavky na rozvoj obrany sú plánované vo výške 562 miliónov eur. V rámci programu Obrana sú navrhované výdavky na rok 2021 v sume 1,1 miliardy eur, pre MO SR je vyčlenených 979 tisíc eur. Určené sú najmä na činnosť OS SR, na špeciálnu podporu, bezpečnostnú podporu, správu nehnuteľného majetku a na činnosť desiatich rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR.

Suma 1,24 milióna eur je pridelená v rámci medzirezortných programov na oblasť výskumu a vývoja na podporu obrany štátu, účasti civilných expertov a aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR, oficiálnej rozvojovej pomoci a realizácie II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR. MO SR je gestorom medzirezortného programu Podpora obrany štátu, z celkovej sumy 3,83 milióna eur disponuje 1,05 miliónom eur.