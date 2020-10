Singapurské aerolínie bojujú o prežitie: Aha, na čo teraz používajú svoje lietadlá

Robia, čo sa dá! Koronavírus a obmedzenia cestovania obzvlášť tvrdo zasiahli letecké spoločnosti. Spoločnosť Singapore Airlines vlastní viacero veľkokapacitných Airbusov A380. Pre pandémiu však nečinne stoja na letisku.

Dva stroje sa rozhodli využiť ako reštaurácie. V jednom si bude možné vychutnať obed, v druhom večeru. Oba kulinárske zážitky majú trvať tri hodiny a miesto si treba vopred rezervovať.

Ľudí usadia do sedadla a pustia im film, no lietadlo sa nepohne z miesta. Lístky do ekonomickej triedy stáli 33 eur, tie najdrahšie dosahovali výšku až 420 eur. Napriek tomu sa všetky za pol hodiny vypredali a aerolínie už pridali ďalšie dva termíny. Kapacita lietadiel bude naplnená len do polovice, aby sa dodržal predpísaný odstup medzi ľuďmi.