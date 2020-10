Japonský turista uviazol v Peru na 7 mesiacov: Odpadnete, čo sa mu stalo tesne pred odchodom

Tento muž bude mať na čo spomínať! Peru otvorilo legendárne ruiny Inkov Machu Picchu pre jedného jediného japonského turistu. Čakal na to až 7 mesiacov.

Japonský turista Jesse Katayama zažil šťastie v nešťastí. Začiatkom marca pricestoval do Peru a mal v pláne stráviť tam iba pár dní. Chcel navštíviť slávne ruiny civilizácie Inkov, no pre pandémiu koronavírusu Machu Picchu zavreli. Akoby to nestačilo, pre cestovné obmedzenia nemohol odísť z krajiny a zostal zaseknutý v meste Agua Caliente až 7 mesiacov.

Mladý muž ale nestratil nádej a podal špeciálnu žiadosť na ministerstvo, či by predsa len nemohol pred tým, ako mu dovolia odísť, navštíviť túto jedinečnú pamiatku. Minister kultúry Alejandro Neyra mu vyhovel a Jesse dostal povolenie na vstup. Dokonca si mohol ruiny vychutnať úplne sám! Ministerstvo plánuje otvoriť najväčšiu turistickú atrakciu v Peru až budúci mesiac a so zredukovanou kapacitou návštevníkov. Presný dátum ešte neurčili.

Horská pevnosť

- Mesto civilizácie Inkov z 15. storočia

- Leží v Andách vo výške 2 430 m n. m.

- Archeológovia veria, že bolo postavené pre vládcu Pachacutiho (1438 – 1472)

- Pozornosť na toto miesto upriamil bádateľ Hiram Bingham v roku 1911