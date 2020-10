Obraz spred vyše 80 rokov ide do dražby: Spoznáte v siluete svetoznámeho umelca?

Príležitosť kúpiť si obraz od Salvadora Dalího sa nenaskytne každý deň.V tomto prípade sa objaví vôbec prvýkrát v živote. Španielsky majster surrealizmu vytvoril dielo Pár s hlavami plnými oblakov v roku 1937 a do verejného predaja ide vôbec prvýkrát.

Ide o diptych – dielo vytvorené z dvoch oddelených častí. V tomto prípade ide o siluety znázorňujúce samotného umelca a jeho manželku Galu. Ich hlavy sa nakláňajú k sebe a siluety sú vyplnené púštnou krajinou, ktorá akoby z dvoch častí vytvárala jeden širší celok. V hlavách majú oblohu plnú oblakov.

Toto Dalího dielo sa bude dražiť vo štvrtok v aukčnej sieni Bonhams v Londýne. Očakáva sa, že by mohlo vyniesť 11 miliónov eur. India Knight z aukčnej siene povedala, že Gala bola Dalího múzou. Bola od neho o 10 rokov staršia a on ju obdivoval. „Tak veľmi zbožňoval svoju partnerku a múzu, že mnohé zo svojich najvýznamnejších diel vrátane tohto podpísal Gala Salvador Dalí,“ dodala India Knight.

Jeden z dvoch

Dalí vytvoril iba dva diptychy a toto je jeden z nich. Predpokladá sa, že ho daroval surrealistickému básnikovi Paulovi Éluardovi, ktorý bol prvým manželom Galy a dvojicu navzájom zoznámil. Od Éluarda sa dielo dostalo do zbierky talianskeho skladateľa Giacinta Scelsiho, ktorý zomrel v roku 1988. Do predaja ho teraz ponúka nadácia Scelsiho potomkov.

Zriedka sa dajú kúpiť

Najdrahší Dalího obraz Portrét Paula Éluarda sa vydražil v roku 2011 za 14,9 mil. eur. Pravda však je, že jeho najznámejšie obrazy visia už desaťročia v známych múzeách a sú nepredajné. Ak by sa dali do dražby, nepochybne by stáli viac. Ak sa tento jeho diptych vydraží za viac ako odhadovaných 11 mil. eur, dostane sa do prvej trojky jeho najdrahších malieb.

Salvador Dalí († 84) Otvoriť galériu Salvador Dalí Zdroj: getty images

- narodil sa 11. mája 1904

- celým menom Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Doménech, markíz z Dalí de Púbol

- najznámejší predstaviteľ surrealizmu

- okrem obrazov tvoril aj filmy či baletné predstavenia

- zomrel 23. januára 1989

Najznámejšie obrazy

Vytrvalosť pamäti (1931)

Od roku 1934 je v Múzeu moderného umenia v New Yorku.

Sen vyvolaný letom včely okolo jedného granátového jablka sekundu pred prebudením (1944)

Je v múzeu Thyssen v Madride.

Galatea zo sfér (1952)

Je v Dalího múzeu vo Figueres v Španielsku.