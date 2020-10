Majstrovstvá Európy bez divákov? V hre je viacero možností, tvrdí šéf UEFA

Európska futbalová únia (UEFA) počíta pre budúcoročné ME aj s možnosťou, že sa uskutočnia bez prítomnosti divákov.

Povedal to jej prezident Aleksander Čeferin v rozhovore pre nemeckú televíziu ARD.

Podľa Čeferina existujú viaceré scenáre. "Rozmýšľame, ako to urobiť s divákmi, bez divákov, či so zaplnením napríklad 30, 50 alebo 70 percent kapacity štadiónov," uviedol Čeferin s tým, že vzhľadom na pandemickú situáciu nie je úplne nadšený z toho, že sa turnaj má odohrať v 12 dejiskách naprieč kontinentom. "Momentálne to však pripravujeme tak, ako sme to pôvodne plánovali." Na otázku, či by sa európsky šampionát v prípade potreby mohol odohrať v "bubline" na jednom mieste, ako naposledy záverečné turnaje Ligy majstrov a Európskej ligy, Čeferin odpovedal: "V súčasnosti o tom neuvažujeme, no veľa vecí sa bude dať ešte zmeniť. Sme však naďalej optimisti, že všetko sa podarí ako si predstavujeme."

EURO 2020 museli pre pandémiu koronavírusu preložiť na budúci rok, v hre o postup na šampionát je stále aj slovenská reprezentácia.