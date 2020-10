Zuckerberg najskôr daroval 300 miliónov: Teraz venoval ďalších 100 miliónov na volebnú infraštruktúru

Zakladateľ sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chanová v utorok oznámili, že venujú ďalších 100 miliónov dolárov na podporu úradníkov a infraštruktúry v súvislosti s novembrovými voľbami nového prezidenta Spojených štátov.

Informuje o tom tlačová agentúra Reuters. "Dostalo sa nám omnoho väčšej zodpovednosti, než sme očakávali. Volební činitelia potrebujú podporu, a preto sme sa dnes zaviazali, že poskytneme dodatočných 100 miliónov dolárov organizácii Center for Tech and Civic Life (CTCL) so zámerom zaistiť bezpečné hlasovanie ľudí. Dosiaľ podalo žiadosť o podporu viac než 2100 volebných úradov," uviedol Zuckerberg.

CTCL je nezisková organizácia so sídlom v Chicagu, ktorá - ako sa uvádza na jej oficiálnej webovej stránke - "pracuje na pestovaní informovanejšej a angažovanejšej demokracie, pomáhajúc modernizovať americké voľby".

Prominentný pár už predtým daroval 300 miliónov dolárov na podporu volebného procesu v USA v boji s problémami, ktoré priniesla pandémia COVID-19; napríklad zabezpečením hlasovacieho vybavenia a ochranných prostriedkov pre terénnych pracovníkov.

Donácie od Zuckerberga (36) a Chanovej (35) pre volebnú infraštruktúru prichádzajú v čase, keď Facebook čelí regulačnému vyšetrovaniu zo strany Washingtonu, ako aj nátlaku zo strany zákonodarcov, aby boli používatelia tejto internetovej platformy chránení pred zavádzajúcimi informáciami a iným zneužívaním súvisiacim s voľbami.

Viac ako desať miliónov Američanov už v predstihu hlasovalo v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 3. novembra. Túto možnosť tak využilo niekoľkonásobne viac ľudí ako v tomto čase v roku 2016, keď svoj hlas odovzdalo približne 1,4 milióna voličov.

Kandidát Demokratickej strany Joe Biden v celoštátnych prieskumoch verejnej mienky síce vedie pred republikánskym šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, avšak situácia je menej jednoznačná v kľúčových štátoch, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku volieb.