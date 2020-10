Návrh zákona ministerstva zdravotníctva: Očkovanie na COVID-19 povinnosťou?

Očkovanie na nebezpečný koronavírus ako povinnosť pre všetkých? Poslanec Richar Raši (Hlas - SD) v utorok na sociálnej sieti, upozornil na pripravovaný návrh zákona z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý má obsahovať aj kompetenciu hlavného hygienika nariadiť povinné očkovanie.

Strana Hlas - SD je zásadne proti a chcú, aby bolo očkovanie proti COVID-19 dobrovoľné. Názor následne podporila koaličná strana SaS. Čo na to ministerstvo a hlavný hygienik?

Otázka očkovania je súčasťou nového Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý má byť prerokovaný na utorkovej mimoriadnej schôdzi. Poslancovi Richardovi Rašimu (Hlas - SD) prekáža, že má byť schválený bez diskusie v skrátenom legislatívnom konaní a dostala sa do neho kompetencia pre hlavného hygienika. Vďaka nej by práve on mohol nariadiť povinné očkovanie.

„Očkovanie proti COVID-19 musí byť na dobrovoľnej báze, pre rizikové skupiny vysoko odporúčané,“ myslí si. Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) ale tvrdí, že očkovanie proti novému koronavírusu povinné nebude. „Je na tom dohoda v koalícii, navrhnem to na výbore,“ povedala koaličná poslankyňa pre TASR.

Informovať o tom mala už aj ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). Bittó Cigániková si totiž myslí, že očkovanie zmysel má, ale ak bude existovať povinnosť, všetko sa len zhorší a bude to podporovať konšpirácie. Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva však namieta: „Nejde o zavádzanie povinného očkovania proti COVID-19.“

Súhlasia aj ďalší

S odstránením formulácie súhlasí aj ďalší koaličný partner - strana Za ľudí. Potvrdil to podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. „Nepresná formulácia bude vypustená. Na tom budeme trvať, taká je dohoda v koalícii,“ povedal pre TASR.

O vládnej novele majú poslanci v utorok rokovať zrýchlene. Právna úprava rieši oblasť nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). „Uvedená legislatíva je aktuálne v legislatívnom procese, v prípade potreby ministerstvo dané znenie upraví tak, aby sa ustanovenia o očkovaní, ako nástroja na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení aplikovali správne. Naopak, aby sme sa vyhli nesprávnej interpretácii ohľadom povinného očkovania," uviedla hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Povinné očkovania na Slovensku

vek 2 mesiace

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, vírusová hepatitída typu B, hemofilové invazívne nákazy – 1. dávka,

pneumokokové invazívne ochorenia – 1. dávka

vek 4 mesiace

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, vírusová hepatitída typu B, hemofilové invazívne nákazy – 2. dávka,

pneumokokové invazívne ochorenia – 2. dávka

vek 10 mesiacov

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, vírusová hepatitída typu B, hemofilové invazívne nákazy – 3. dávka,

pneumokokové invazívne ochorenia – 3. dávka

vek 14 – 17 mesiacov

osýpky, mumps, ružienka

vek 4 roky

osýpky, mumps, ružienka

vek 5 rokov

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna – 1. preočkovanie

vek 12 rokov

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna – 2. preočkovanie

vek 30 rokov a viac

(preočkovanie každých 15 rokov)

záškrt, tetanus

Ide len o doplnenie existujúceho zákona

Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva

- V novele zákona bolo snahou úradu došpecifikovať termín profylaxia s tým, že ide napríklad o očkovanie alebo podávanie protilátok. Nejdeme tu zavádzať povinné očkovanie proti COVID-19, ideme došpecifikovať termín profylaxia. Ten znamená aj očkovanie v prípade lokálnych epidémií, ako boli napríklad osýpky na východe Slovenska v rokoch 2018 a 2019. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva vtedy nariadili očkovanie v niektorých lokalitách, aby dostali pod kontrolu ohniská nákazy. Rovnaké opatrenie sa uplatňuje napríklad pri epidémiách vírusovej hepatitídy A.