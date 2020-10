Koronavírus preriedil slovenskú reprezentáciu: Hamšík proti Izraelu dúfa v jediné

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká v stredu večer v Trnave už tretia októbrová previerka za sedem dní. V súboji 2. skupiny B-divízie nastúpia Slováci v Trnave proti výberu Izraela, v septembri u súpera remizovali 1:1.

Slovenský tím trochu preriedil koronavírus, ktorý odstavil z hry Milana Škriniara aj Jaroslava Mihalíka. V stredu na lavičke nemôže sedieť ani tréner Pavel Hapal, pretože aj jemu diagnostikovali ochorenie COVID-19. Jeho povinnosti počas stredajšieho zápasu prevezme asistent trénera Oto Brunegraf. "Tieto situácie prinášajú stres. Všetkým s pozitívnym testom prajem ľahký priebeh choroby a skoré uzdravenie," povedal deň pred zápasom kapitán výberu Marek Hamšík.

"Máme predstavu, ako pôjdeme do tretieho zápasu. Musíme si počkať na posledný tréning a podľa neho sfinalizujeme zostavu. Potrebujeme a chceme sa odlepiť z tabuľky. Chceme nad Izraelom zvíťaziť a dostať sa dva body pred tohto súpera," informoval Oto Brunegraf. V zostave majú Slováci jasno, ale ešte o nej budú komunikovať. "Izrael síce má za sebou dva neúspešné výsledky, ale odohral dva kvalitné súboje. Čaká nás kombinačné mužstvo s výraznou streleckou individualitou. Potrebujeme hrať tak, aby sme si vytvárali viac príležitostí v šestnástke súpera a boli nebezpečnejší. Je jedno, ktorí hráč strelí gól," doplnil Brunegraf.

Marek Hamšík na oficiálnej predzápasovej tlačovke informoval, že kouč Hapal mu po pozitívnom výsledku testu na koronavírus zatelefonoval a prezradil, že s tímom sa ešte spojí pred zápasom. Hamšík v septembri proti výberu Izraelu nehral. "Vieme, čo od súpera môžeme čakať. Ja sám som tam síce nebol, ale na Izrael sa pripravíme. Potrebujeme zvíťaziť, aby sme sa odlepili z dna tabuľky," povedal skúsený futbalista.

Hamšík tiež poznamenal, že triumf v dôležitom októbrovom súboji nad Írmi v boji o Euro nepriniesol Slovákom akési uspokojenie. "Reprezentačný dres musí vyzerať rovnako v boji o ME či v Lige národov. Musí sa ísť naplno s vôľou odovzdať maximum pre Slovensko a získavať body. Na tom sa nesmie nič meniť," dodal Hamšík, ktorý keď v stredu absolvuje 57 minút, tak zaokrúhli počet reprezentačných minút na rovných 10-tisíc. "Bude to potešujúce, ale viac by potešila výhra v zápase proti Izraelu," myslí si.