Prekliatie herečky Barbory Švidraňovej: Nemá šťastie! Trpké priznanie k vzťahu s alkoholikom

Speváčka a herečka Barbora Švidraňová je single mama dvojročného synčeka Gabriela (2). Toho má s talianskym hudobníkom Francescom Mendoliom (39), ktorý sympatickú ryšavku krátko po pôrode opustil a o syna sa prestal úplne zaujímať.

Nadaná umelkyňa si tak prešla neľahkým obdobím, s ktorým sa musela zmieriť. Ako však priznala, toto nebolo jediné veľké sklamanie, ktoré jej osud prihral do cesty. Omyl v láske totiž na vlastnej koži poriadne okúsila už na prahu dospelosti.

Švidraňová sa len koncom roka 2018 odsťahovala z Bratislavy a išla bývať do rodnej Žiliny k rodičom. Tam spoločne aj so synčekom Gabrielom začala žiť nový život. Na vlastné nohy sa postavila len pred pár mesiacmi, keď si našla podnájom, ktorý jej pomohol sa osamostatniť. Na nepríjemné spomienky však stále nezabúda. Nielenže sa musí vyrovnať s nezáujmom otca jej syna o ich potomka, ale rana na srdci jej zostala aj z iného vzťahu.

V pamäti má aj svoju dospievajúcu lásku, ktorá herečku taktiež poriadne potrápila. O nej porozprávala práve svojmu kolegovi Števovi Martinovičovi v podcaste Marakua. „Bolo to asi v mojich sedemnástich. Mala som v podstate veľmi zlú vzťahovú skúsenosť a zistila som, že sa musím uberať iným smerom,“ začala s rozprávaním Barbora. Priznala, že osoba, ktorú predtým ľúbila, nebola vôbec tá pravá do života. „Chodila som s maniodepresívnym alkoholikom, preto som potrebovala odísť z toho vzťahu. Keď som ho spoznala, bolo všetko v poriadku. Časom však začal mať depresie, čo už bolo nebezpečné,“ dodala Švidraňová s tým, že veľkú silu na odchod našla práve v liečivých kameňoch, ktorým dôveruje doteraz. „Sú to kryštály, ruženíny, labradority, hematity a podobne,“ ukončila herečka, ktorá napriek zlým skúsenostiach s mužmi na lásku ešte nezanevrela.