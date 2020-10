Rafael Nadal má tajnú zbraň na úspech: Tieto ženy ho robia silným!

Dodávajú mu silu k takým výkonom, ako predviedol aj na tohtoročnom grandslamovom Roland Garros, ale aj pohodu, ktorú na také výkony potrebuje.

Rafael Nadal (34) vie, že bez týchto troch žien by bol stratený. Každá z tohto tria má špeciálne miesto v jeho srdci.

Príkladná súrodenecká láska ho spája so sestrou Mariou Isabel, zvanou Maribel, mladšou o tri roky.

„Každá by chcela mať takého veľkého brata,“ vyhlásil už neraz hrdo. Uvedomujúc si, že pre tenisovú hviezdu je oveľa viac než len „malá sestra“. Vždy bola a je kotvou v živote Rafu, pritom vždy bola v tieni 20-násobného grandslamového šampióna. Občas sa objavuje na sociálnych sieťach, ako s ním šantí. No nikdy nechýba v jeho lóži, keď ide o veľké turnaje. Vyštudovala športový marketing, pracovala v Londýne, Barcelone, no dnes je doma na rodnej Malorke, kde marketingovo zastrešuje bratovu akadémiu.

Od vlaňajška manželka Xisca (32) je vlastne tiež „dielom“ milovanej sestry. Maribel a Xisca boli kamarátkami zo školy a dnes sú aj švagriné. Rafa a Xisca sa poznali od detstva. Odvtedy, keď ešte nič neznamenal, len drel, aby sa stal slávnym. Dnes je najslávnejším tenistom sveta, ktorý najmä na antuke dosiahol to, čo ešte nik! Trinásť triumfov na Roland Garros len tak skoro nik nezopakuje!

Jeho vzťah k mame Ane Marii prešiel zvláštnym vývojom. Rafa sa dlho vyrovnával s tým, že sa jeho rodičia v roku 2009 rozišli. „Moji rodičia boli posvätným jadrom môjho života. Všetko sa zrútilo. Doma som stratil raj,“ zaspomínal si na ten rok vo svojom životopise Rafa: Môj príbeh. Ale už sa s tým vyrovnal a dnes má k mame ten najúžasnejší vzťah, aký môže mať syn k matke.

