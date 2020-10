Toto vás zahreje: Hádzanárka Laia Andrade očarí nielen na pláži!

Nevľúdne počasie týchto dní si žiada niečo na zahriate. Pre niekoho to možno bude aj zopár riadne horúcich záberov, ktorých má na svojom instagramovom profile Španielka Laia Andrade (26) neúrekom.

Hádzanárka, ktorej sa očividne nechce veľmi obliekať do typického výstroja tohto športu. Aj preto dala prednosť letnej verzii svojho športu – plážovej hádzanej. Nie je to však, ako sa v našich končinách zvykne hovoriť, nejaká plážová inžinierka, Laia žiari v hale i na piesku. Práve tam sa cíti voľne. Môže vymýšľať rôzne strelecké pozície, ktoré by jej v „normálnej“ hádzanej neprešli. Ale dosť už písmen, nech hovoria obrázky!