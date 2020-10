Nevesta si užívala svoj veľký deň, netušila však, čo bude nasledovať: Obrovské problémy s mužom jej života!

Šťastie v nešťastí! Otec nevesty skolaboval práve počas svadobnej veselice.

Kim Leary (37) je zdravotná sestra, a to bolo zrejme veľkým šťastím pre jej otca Johna Douglasa (65), ktorý náhle skolaboval počas svadobnej zábavy.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Otec John tancoval na pieseň Bohemian Rhapsody od kapely Queen, keď sa mu náhle urobilo nevoľno. Zložil sa na zem a prestal dýchať kvôli problémom so srdcom. V tom k nemu pristúpila dcéra a začala s oživovaním z úst do úst. "Všimla som si, že jeho hrudník sa prestal hýbať. Priložila som svoju tvár k jeho, aby som cítila dych, no žiaden nebol. Bol to pre mňa šok, ale v tom momente som otca brala ako bežného pacienta. Neplakala som," spomína si na chvíle plné strachu z toho, že otec zomrie.

Kim hovorí, že najkrajší deň jej života sa pre ňu takmer stal tým najhorším. Našťastie sa jej podarilo otca oživit, čím mu zachránila život! Johna po resuscitácii previezla sanitka do nemocnice. "S otcom sme potom žartovali, že som rada, že si kolaps nechal na popolnočnú zábavu a nie na čas, keď som kráčala k oltáru," hovorí žena. "Nikdy netancuje a nepije alkohol, no Queen mu dal zjavne zabrať," dodáva dnes už s humorom.