Nevídaný moment v hokejovej lige: Ešte sa nezačalo ani hrať a hráči sa už bili

Nevídaný moment! Ešte sa nezačala tretia tretina zápasu hokejovej Tipos Extraligy medzi Popradom a Banskou Bystricou (7:1) ani hrať a už sa hráči bili.

Všetko to spôsobil domáci Peter Ulrych, ktorý pred úvodným buly poslednej dvadsaťminútovky prešiel na polovicu klziska súpera, čo sa nepáčilo Hunterovi Drewovi.

"Vôbec si to nedokážem vysvetliť. Jednoducho som sa išiel rozcvičiť a ani neviem, kto ma napadol. Vznikla z toho mela, lebo také niečo si len tak nenechám. Ten hráč ma sekol po rukách a konflikt bol na svete. Ja na druhú stranu chodím stále, to nie je vôbec zakázané," vysvetlil Ulrych pre portál hokejportal.net. No a mastenica napokon dostala poriadne grády i s krvavým prívlastkom.