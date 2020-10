Slovenskí obchodníci majú na vládu ťažké srdce: Tvrdá kritika nákupných hodín pre seniorov

Sprísnené hygienické opatrenia s obchodníkmi nik nekonzultoval. Vyhradené hodiny pre seniorov neboli potrebné.

Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR, v reakcii na opatrenia prijaté v nedeľu (11. 10.) ústredným krízovým štábom, ktoré majú byť platné od 15. októbra. "V prvom rade musíme neradi konštatovať, že uvedené opatrenia s nami nik nekonzultoval, nepýtal sa na náš názor, a to napriek tomu, že isté skúsenosti z regulácie už máme z prvej vlny pandémie," priblížil.

Osobitná úprava návštevnosti seniorov vo vyhradených hodinách podľa Katriaka nebola potrebná. "K tomu nás oprávňuje aj rovnaký názor predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska pána Lipianskeho, ktorý bol prekvapený z uvedeného rozhodnutia," podotkol prezident ZO SR.

Zväz obchodu SR rozhodnutie však rešpektuje, má však výhrady ku konkrétnym časom. "Domnievame sa, že čas od 9.00 h do 11.00 h nie je šťastný, pretože podľa našich dlhoročných skúseností, seniori v ranných hodinách zvyčajne využívajú čas okolo 8.00 h. Z tohto dôvodu by bolo z hľadiska prevádzky obchodu a jeho návštevnosti prijateľnejšie, keby stanovený čas bol určený medzi 07.30 h do 09.00 h. Podľa našich skúseností z predchádzajúcej vlny pandémie, kedy bol tiež určený čas od 9.00 h do 11.00 h (pôvodne medzi 9.00 h až 12.00 h), boli obchody od 10.00 h prázdne," upozornil.

Katriak zdôraznil, že členom ZO SR a jeho sympatizantom vôbec nevyhovuje, aby uvedená úprava platila aj v sobotu a v nedeľu. Predajne v menších mestách a obciach sú v tých dňoch otvorené maximálne do 12.00 h alebo do 13.00 h. Pokiaľ bude rezervácia času pre seniorov platiť aj v sobotu a v nedeľu, tak ostatná majoritná časť obyvateľstva bude mať v sobotu a v nedeľu neprimerane krátky čas na nákup a z tohto dôvodu môžu vzniknúť v obchodoch návaly. V pondelok (12. 10.) sme preto oslovili viaceré autority a prisľúbili nám, že v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude naše stanovisko zohľadnené," podčiarkol Katriak.

Diskutabilným sa podľa jeho slov tiež zdá stanovenie pravidla jeden zákazník na 15 m2 plochy. "Pokiaľ je potrebné prijať takéto opatrenie, myslíme si, že úplne postačujúce by bolo ponechať pravidlo, ktoré platilo už v septembri 2020, a to je 10 m2 na jedného zákazníka," myslí si prezident ZO SR. Dodal, že členovia Zväzu obchodu SR si uvedomujú, že situácia je zložitá a nie je jednoduché ani prijímať primerané opatrenia. "Preto si myslíme a podčiarkujem túto skutočnosť, že treba pred prijatím rozhodnutia obchodníkov vypočuť," uzavrel Katriak.