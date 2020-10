Matka si zabudla vybrať tampón: Po 5 dňoch zacítila závan smrti, začal sa boj o život

Mladá žena používala tampóny počas menštruácie viac ako 10 rokov. Nikdy jej však nenapadlo, že by práve kvôli bežnej hygienickej pomôcke mohla skončiť v nemocnici a bojovať o život.

Ako uvádza portál Daily Mail, 24-ročná matka Amy Williams z mesta Basildon v anglickom grófstve Essex si po pozabudla vybrať tampón. V júni v roku 2019 bola Amy so svojím priateľom Samuelom Mullenom (30) na večeri, keď si išla na toaletu vymeniť tampón. Keď nemohla nahmatať šnúrku a ani tampón, myslela si, že žiadny nemá, a tak si zaviedla ďalší.

„V tom čase som bola skutočne opitá a nemohla som si spomenúť, či už nejaký mám. Navyše som ho nemohla nájsť,“ priznala sa Amy. O päť dní neskôr začala cítiť štipľavý zápach. „Páchlo to ako smrť a nebolo to normálne. Išla som teda do sprchy, aby som sa umyla, ale závan som stále cítila. Ľahla som si na posteľ a skontrolovala som si vnútro. Nechtom som niečo zacítila a svitlo mi, že mám v sebe tampón. Hanbila som sa,“ opisuje svoje pocity Amy.

Otočila sa na bok a trvalo jej viac ako pol hodinu, kým si ho vybrala. „Keď som ho dostala von, pocítila som ohromný zápach, až mi bolo na omdletie. Tampón bol čierny. Bolo to nechutné,“ povedala Amy, ktorá začala pociťovať bolestivé kŕče v podbrušku. V práci jej začalo byť nevoľno a kolegyňa jej povedala, že vyzerá, akoby mala umrieť. Jej stav sa zhoršil natoľko, že skončila v nemocnici s teplotou viac ako 40 stupňov a začala zvracať.

Matke 3-ročného syna Archieho diagnostikovali syndróm toxického šoku, ktorý môže spôsobiť sepsu, ktorá môže viesť až k zlyhaniu viacerých orgánov a v najhorších prípadoch k smrti. Amy upadla do septického šoku. Doktor jej povedal, že keby v ten deň išla domov, nezobudila by sa. „Bola som vydesená. Plakala som pred sestričkou a pýtala som sa jej, či ešte niekedy uvidím svojho trojročného syna Archieho,“ spomína na svoje pocity Amy.

„Počula som o syndróme toxického šoku, ale nemyslela som si, že by sa mi to niekedy mohlo stať. Tampóny som používala 10 rokov, ale teraz už nebudem. Chcem varovať všetky ženy a mladé dievčatá, aby boli pri ich používaní opatrné,“ odkazuje osobná asistentka Amy, ktorú po 5 dňoch prepustili z nemocnice. „Nemohla som uveriť tomu, že by ma mohol zabiť tampón,“ ukončila rozprávanie Amy.