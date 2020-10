Sokolíci poriadne potrápili favorita: Tesná prehra s Francúzskom

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v 2. skupine kvalifikácie ME 2021 na pôde francúzskych rovesníkov 0:1.

Po ôsmich vystúpeniach sú na tretej priečke s deväťbodovým ziskom za tri víťazstvá a päť prehier a nemôžu sa zaradiť ani do tabuľky druhých tímov.

Zverenci Jaroslava Kentoša nestačili na tohto súpera ani v druhom vzájomnom súboji, pred rokom podľahli v Dunajskej Strede 3:5. Kvalifikáciu dohrajú o mesiac, 12. novembra sa predstavia v Gruzínsku a o päť dní neskôr privítajú Lichtenštajnsko. Francúzsko figuruje na druhom mieste, na konte má rovnaký počet 21 bodov ako vedúce Švajčiarsko, ktoré odohralo o zápas menej.

kvalifikácia ME 2021 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:

Francúzsko - Slovensko 1:0 (1:0)

Gól: 22. Kounde. Rozhodovali: Djordjič - Petrovič, Živin (všetci Srb.), ŽK: Fofana, Diallo - Sluka, Herc

Francúzsko: Lafont - Dagba, Fofana, Kounde, Macon (44. Ait Nouri) - Diaby (76. Diallo), Soumare, Guendouzi - Ikone - Kolo Muani (61. Muinga), Gouiri (61. Faivre)

Slovensko: Šípoš - Fabiš, Šulek, Mesík, Sluka - Herc (82. Myslovič), Pokorný (65. Bernát), Gono - Suslov (82. Kovaľ), Tupta (72. Almási), Ďuriš (72. Chobot)

Slováci si od úvodného výkopu museli dávať pozor na rýchlych Francúzov, ktorí v prvom vzájomnom stretnutí zaťažili konto súpera piatimi gólmi. Bezgólový stav však hostia udržali iba do 22. minúty. Brankár Šípoš po priamom kope vyrazil loptu iba pred seba a priamo na miesto, kde stál Kounde, ktorý z dorážky s prispením žrde otvoril skóre. Domáci mali onedlho ďalšiu príležitosť, Diaby si nabehol do šestnástky, no nevyšiel mu krok na strelu z prvej a Šípoš si pripísal úspešný zákrok. Slovensko mohlo vyrovnať po polhodine hry, Tupta sa prebojoval do šestnástky a krížnou prihrávkou hľadal Ďuriša, ale ten sa tiesnený protihráčom nedostal k zakončeniu. Šípoš podržal svojich spoluhráčov pri pokuse Ikoneho, ktorý sa predtým zbavil Mesíka aj Sluku. V závere prvého polčasu ešte Mesík z diaľky vyskúšal pozornosť francúzskeho brankára Lafonta.

Len niekoľko desiatok sekúnd po zmene strán mali Slováci výhodu priameho kopu. Zo sľubnej pozície vypálil Tupta, tečovanú loptu od múru bravúrne vyrazil Lafont. Spomedzi hostí bol najviditeľnejší práve Tupta, ale od jeho priameho kopu sa už hosťom nepodarilo vypracovať si vyložené šancu. Francúzi sa dopredu neponáhľali a strážili si najtesnejší náskok, s čím im protivník nerobil výraznejšie ťažkosti, nádejné akcie nedokázal dotiahnuť vo finálnej fáze. Takýto vývoj pokračoval takmer do konečného hvizdu, Lafont si v závere riadneho hracieho času poradil so strelou Mysloviča a v nadstavení aj s priamym kopom ďalšieho stiedajúceho hráča Bernáta.

tabuľka 2. skupiny:

1. Švajčiarsko 7 7 0 0 20:4 21

2. Francúzsko 8 7 0 1 24:9 21

3. SLOVENSKO 8 3 0 5 15:19 9

4. Gruzínsko 8 3 0 5 14:13 9

5. Azerbajdžan 8 2 0 6 5:15 6

6. Lichtenštajnsko 7 1 0 6 3:21 3