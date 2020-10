Len čo prišli opatrenia, banskobystrická župa musela zakročiť: Chudobné deti opäť odstrihnuté od vyučovania?!

Zbierajú počítače pre chudobné deti. Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter sa rozhodol pomôcť stredoškolákom, ktorí si počas dištančnej formy vzdelávania nemajú ako robiť domáce úlohy ani sa nemôžu zúčastňovať na vyučovaní, keďže doma nemajú počítač.

Vyzval preto ľudí a firmy, aby takýmto deťom darovali nepoužívaný notebook, prípadne prispeli na jeho nákup, inak v podstate nebudú môcť chodiť na online vyučovanie...

Od pondelka platia nové plošné opatrenia, pre ktoré zostanú študenti stredných škôl doma a budú sa učiť dištančnou formou, čiže online, prostredníctvom internetu. „Dáta z prvej vlny zatvárania ukázali, že pri takomto kroku zostalo obrovské množstvo detí bez prístupu k vyučovaniu, pretože nemali ani počítač, ani telefón, ani pripojenie na internet,“ prezradil vicežupan, ktorý by rád poprosil ľudí či firmy o darovanie nepoužívaných notebookov alebo ich zaobstaranie, prípadne prispenie na nákup.

„U nás v úrade sme schopní tieto notebooky sprostredkovať deťom na stredných školách, ktoré by inak bez nich zostali opäť odstrihnuté od sveta.“ prezradil Lunter s tým, že župa dostáva peniaze od štátu len na chod škôl a na kúpu nemajú kompetencie ani peniaze. „S touto iniciatívou ideme nad rámec našich povinností, no nemôžeme čakať na to, čo urobí štát,“ doplnil.

Jednou z rodín, ktorá nemá doma počítač, sú aj Dankovci z lazov nad Hriňovou. Tento nápad ich náramne potešil, pretože dcéra Monika (15) začala v tomto školskom roku navštevovať strednú školu v Brezne a počítač potrebuje. „Máme starší, no začína sa kaziť a baterka je veľmi slabá. Dcérka sa bude musieť skúsiť učiť cez telefón, na nový notebook nemáme peniažky, aj keď by sa jej veľmi zišiel,“ ozrejmila Monikina mama Anna. Na výzvu podpredsedu BBSK už reagovalo niekoľko ľudí aj firiem, ktorí majú prebytočné počítače.