Otvorené priznanie herečky Táňy Pauhofovej: Nezvládam kritiku

Hoci má známa slovenská herečka Táňa Pauhofová (37) neodmysliteľný talent, nájdu sa vždy ľudia, ktorí sympatickú ryšavku za niečo skritizujú.

To, bohužiaľ, patrí k povolaniu herca, čo si aj nadaná umelkyňa uvedomuje. Nepríjemná kritika však častokrát dokáže s človekom poriadne zamávať, i keď to dotyčný sám nedá veľmi najavo. A práve to priznala aj samotná Táňa, ktorá síce pôsobí dojmom vyrovnanej ženy, vnútorne ňou však vie kritika poriadne zalomcovať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pauhofová patrí medzi naše najlepšie a najvýraznejšie herečky. Na konte má už za celú kariéru množstvo úspešných filmov a záujem o ňu nemajú len v našej krajine, ale aj v susednom Česku. Sympatická ryšavka, ktorá tak môže byť na seba oprávnene hrdá, ale prekvapivo priznala, že jej sebavedomie občas chýba. Pochybnosti od cudzích ľudí ju častokrát zamrzia vraj natoľko, že i keď to nedá najavo, vnútorne ju to dosť a dlho trápi.

A keďže je verejne známou osobou, na svoju adresu si častokrát vypočuje aj kritiku. „Nemám žiadnu hrošiu kožu ani nepriestrelný štít. Vydržím a ustojím veľmi veľa, to ale neznamená, že ma nedokáže vnútro bolieť tak, že mám pocit, že sa zlomím,“ prezradila úprimne Táňa pre Pravdu. Tá si však z mnohých negatívnych emócií snaží niečo vziať a poučiť sa. „Ale prijímam to. Držím, čakám, snažím sa porozumieť a mať so sebou trpezlivosť,“ dodala Pauhofová, ktorá sa snaží byť každým dňom lepšia po všetkých stránkach.