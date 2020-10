Hviezdny tatušo z Oteckov Marek Fašiang prežíva turbulentné časy: Položí ho korona na kolená?!

Ako väčšinu Slovákov, tak ani známeho herca Mareka Fašianga (35) neobišli problémy spojené so šíriacim sa koronavírusom

Ten už pred pár mesiacmi prezradil, že ho rýchlo sa šíriaci COVID-19 naozaj obral o veľkú časť peňazí, keď musel zatvoriť svoje podniky. Marek, ktorý v súkromnom živote vlastní hneď niekoľko gastronomických prevádzok tak na vlastnej koži pocítil dopady tohoto vírusu. Usmievavý tatušo z úspešného markizáckeho seriálu Oteckovia sa tak musí poriadne obracať, keďže dôsledky koronakrízy ho môžu zraziť na kolená.

Fašiang sa dostal do povedomia pred dvoma rokmi, keď prijal ponuku od televízie Markíza a začal hrať v seriáli Oteckovia. A hoci si profesiu herca naozaj užíva, stále tvrdí, že je to len jeho koníček a aj vedľajší príjem. Marek si totiž už od vysokej školy rozširuje svoje impérium kaviarní, ktoré berie ako svoju prvoradú a hlavnú prácu. V súčasnosti ich vlastní niekoľko a ich pôsobenie rozšíril aj do susedného Rakúska. Tie zarytému podnikateľovi naozaj slušne zarábali a Fašiang sa tak nikdy na nedostatok financií nemohol sťažovať.

Zlom v biznise však prišiel pred pár mesiacmi, keď musel seriálový otecko pre nariadenie vlády a situáciu okolo koronavírusu všetky prosperujúce kaviarne na neurčito zatvoriť. „Naše prevádzky sú už vyše mesiaca a pol zatvorené,“ povedal v apríli Novému Času smutne Marek. A práve extrémne vysoké náklady a nedostatok práce ho zložili na kolená až natoľko, že bol v tom čase donútený prepustiť veľkú časť svojich zamestancov. I keď sa snažil svoje podnikanie zachrániť aspoň z financií, ktoré zarobil z natáčania Oteckov, vyzerá to tak, že sa mu to napokon nepodarilo. Fašiangove firmy, ktoré sa predtým úspešne vždy vyhýbali červeným číslam, sa podľa najnovších informácií topia v nemalých dlhoch.