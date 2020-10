Na radnici v Liptovskom Mikuláši potvrdili koronavírus: Krízový štáb prijal nové opatrenia

Pozitívny test na COVID-19 majú dvaja zo zamestnancov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Krízový štáb mesta preto od utorka (13. 10) zaviedol nové opatrenia pre verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. "Žiadame klientov mestského úradu, aby dočasne uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva úradu. Od 13. októbra bude Centrum služieb občanom mesta otvorené v obmedzenom režime. Pri vstupe do budovy mestského úradu klient absolvuje zmeranie telesnej teploty a vypíše formulár o potvrdení bezinfekčnosti," priblížila hovorkyňa.

Vstup verejnosti je povolený len do vstupnej haly a Centra služieb občanom mesta. Vstup do ostatných priestorov mestského úradu je obmedzený. "Zamestnanci mestského úradu, ktorí boli v blízkom kontakte s pozitívnymi kolegami, sú v domácej karanténe. Viacerí zamestnanci mestského úradu budú pracovať formou home office - z domu budú vybavovať e-maily aj telefonáty. Pozitívni zamestnanci neboli v kontakte s pracovníčkami z Centra služieb občanom mesta," doplnila Čapčíková s tým, že opatrenia platia do odvolania.