Obrovský úspech koňa v slovenskom chove: Vandualovi pomohol k úspechu plavecký tréning

O najlepší výsledok na Veľkej pardubickej v ére samostatnosti sa postaral jediný štvornohý slovenský zástupca - 12-ročný žrebec Vandual.

Senzačný výsledok, keď v Starom háji pripravovaný ryšiak prehral v 18-člennom poli boj o druhú pričku len veľmi tesne, prekvapil mnohých odborníkov. Na Slovensku odchovaného koňa slovenského chovateľa aj slovenského trénera na dostihoch osedlal francúzsky džokej Romain Julliot.

Oproti vlaňajšej ôsmej priečke zaznamenal veľký výkonnostný rast najmä vďaka trénerovi Mariánovia Štanglovi. Zaujímavosťou v príprave Vanduala bol aj tréning v bazénoch X-Bionic v Šamoríne.

„Chodili sme s ním plávať trikrát do týždňa. Zo začiatku mu to nešlo. Prekvapilo ma, že je to pre koňa až tak namáhavé. Neskôr už všetky dávky zvládal úplne perfektne - a myslím si, že mu to veľmi pomohlo, keďže dostalo zabrať úplne iné svalstvo. Je to úplne iný kôň ako vlani,“ prezradil pred Veľkou pardubickou tréner Marián Štangel pre portál Turfsport.

Zverenec sa mu odmenil na 6 900 m dlhej trati s prekážkami vrátane obávanej vodnej priekopy Taxis skvelým výsledkom a tiež zárobkom. Majiteľom zo stajne Miloslava Vadinu sa postaral o finančnú odmenu 420 000 Kč (15 500 eur).