Korona opäť vypína slovenský šport: Päť výnimiek s podmienkou

Futbalová reprezentácia to stihne, v stredu odohrá v Trnave duel Ligy národov proti Izraelu, no od štvrtka 15. októbra bude Slovensko opäť bez športových podujatí.

Rušia sa národné šampionáty, výnimku dostalo päť najvyšších súťaží vo futbale, hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej s podmienkou, že budú bez divákov a s pretestovanými účastníkmi.

Ústredný krízový štáb SR tak v nedeľu zareagoval na rastúce počty nakazených koronavírusom. Prijaté opatrenia budú platiť do momentu, kým sa kĺzavý sedemdňový medián nezníži pod 500. „Situácia je vážna. Čísla extrémnym spôsobom narastajú. Bolo preto treba už teraz opatrenia sprísniť,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Výnimku pre niektoré súťaže v predstihu avizoval štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár. „Dobrá správa. Podarilo sa nezastaviť najvyššie futbalové, hokejové, volejbalové, hádzanárske a basketbalové súťaže,“ napísal Husár na facebooku. „Dostali sme prísľub, že športovci budú pravidelne testovaní, preto Ústredný krízový štáb SR akceptoval túto výnimku,“ uviedol Mikas. Ako to bude s nižšími súťažami vo všetkých športoch? Z futbalových kruhov sa ozývajú hlasy, aby sa jeseň uzavrela a zvyšné kolá sa dohrávali na jar. „Každému je jasné, že na jeseň už futbal hrať nebudeme. Trúfame si zápasy dohrať na jar, začneme o týždeň skôr a skončíme o týždeň neskôr, možno jedno kolo niekde vložíme. Snáď nám to situácia dovolí. Anulovanie súťaží si nepripúšťame,“ uviedol vedúci sekretár Stredoslovenského futbalového zväzu Ladislav Matejka pre portál futbalnet.sme.sk. V hádzanej, hokeji, basketbale či volejbale to také jednoduché nie je. Tam je odohratých oveľa menej kôl ako vo futbale. Čo sa týka pokračovania tréningov v športoch a kategóriách, ktoré neboli spomenuté, hlavný hygienik SR dodal: „Ostatní športovci môžu trénovať iba individuálne za stanovených podmienok.“

Zákaz športových akcií by mal platiť do odvolania, respektíve do času, kým sa podarí zastaviť šírenie koronavírusu v rámci druhej vlny. K plošnej výluke športového života ako 9. marca teda tentoraz nedošlo. Konzílium odborníkov tak vyhovelo požiadavkám športových zväzov, ktoré apelovali na vládu a nakoniec súhlasili aj s tým, že počas druhej korona-pandemickej vlny odohrajú svoje ligové zápasy úplne bez divákov.

ČO BUDE?

bez divákov a pri pravidelnom testovaní:

- futbalová Fortuna liga

- hokejová Tipos extraliga

- basketbalová extraliga žien i mužov

- volejbalová extraliga žien a mužov

- hádzanárska extraliga mužov a MOL liga žien (do konca roka len na národnej úrovni)

ČO NEBUDE?

- krajské, okresné, atď. súťaže aj vo športoch s výnimkou pre najvyššie súťaže

- domáce šampionáty v individuálnych športoch