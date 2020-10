Otestované: Kúpeľňu sme prerobili rýchlo a hlavne kvalitne!

Špeciálny projekt

Rekonštrukcia kúpeľne. Dve slová, ktorých sa desí každý majiteľ nehnuteľnosti. Je to totiž poriadna výzva a test nervov. Nemusí to tak byť so službou Wilio, ktorá zákazníkom sprostredkúva služby viac ako 27 000 remeselníkov po celom Slovensku. Wilio otestoval náš čitateľ Richard z Bratislavy a s výsledkom je viac ako spokojný.